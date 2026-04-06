Из Украины планируют запуск нового международного поезда в Болгарию в начале июня

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Новый поезд будет курсировать через Львов, Черновцы и Бухарест со временем в пути до 30 часов. Стороны согласовывают льготные тарифы для снижения стоимости билетов.

Из Украины планируют запуск нового международного поезда в Болгарию в начале июня

Украина рассчитывает в начале июня запустить новый железнодорожный маршрут - в Болгарию, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Работаем над запуском международного железнодорожного маршрута в Варну

- написал Кулеба.

По результатам переговоров с партнерами, по его словам, "уже есть предварительные договоренности по маршруту и графику движения – с учетом максимального удобства для украинских пассажиров".

Маршрут: Киев – Львов – Черновцы – Сучава – Бухарест – Варна. Наша цель – запустить это сообщение уже в начале июня

- сообщил Кулеба.

Это решение важно и для развития транспортного сообщения со странами ЕС, и для людей. В частности, для детских групп, которые летом традиционно едут на отдых, отметил вице-премьер.

"Отдельно проработали конфигурацию маршрута, которая позволяет избежать простоев подвижного состава. Это дает возможность не повышать стоимость билетов и сохранить ресурс вагонов для других направлений", - указал он.

Ориентировочное время в пути – до 30 часов. Это сопоставимо с автобусом, но значительно комфортнее и предсказуемее. Окончательное время будет определено после тестового рейса. Важный вопрос – цена. Румынская и болгарская стороны предварительно согласовали возможность включения маршрута в механизм PSO (государственного заказа), что позволяет снизить стоимость билетов. Переговоры продолжаются

- рассказал Кулеба.

По его словам, "следующий шаг – финализация тарифного решения и запуск тестового поезда совместно с партнерами".

Юлия Шрамко

