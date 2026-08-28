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"Чорні трансплантологи" на Буковині налагодили схему продажу анатомічних матеріалів померлих, є затримані - Генпрокурор

Київ • УНН

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Чотирьох працівників патологоанатомічного бюро підозрюють у незаконному вилученні та продажу тканин померлих. Їх затримали.

"Чорні трансплантологи" на Буковині налагодили схему продажу анатомічних матеріалів померлих, є затримані - Генпрокурор

Правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі органами і тканинами померлих людей на Буковині. Злочинну діяльність організували посадові особи Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, чотирьом співробітникам патологоанатомічного бюро повідомили про підозру, передає УНН.

Деталі

За словами Генпрокурора, кожен учасник "схеми" виконував свою роль – від взаємодії з родичами померлих та підготовки фіктивної документації до безпосереднього вилучення анатомічних матеріалів та їх подальшої логістики до замовників. 

З тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини. Їх продавали підприємствам, які виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології. Ліцензії на медичну практику трансплантології бюро не мало, тому торгівлю з підприємствами-отримувачами прикривали фіктивними договорами про "науково-медичне співробітництво", а передачу тканин оформлювали як "постачання сировини для виготовлення біоімплантів". З деякими клієнтами працювали без договірних відносин 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, родичів померлих маніпулятивно схиляли до згоди на такі процедури, пропонуючи в обмін безкоштовне бальзамування чи зберігання тіла, а також знижки на інші послуги. При цьому люди не знали про реальні обсяги вилучень і подальший продаж тканин.

Також задокументовано випадки, коли рідні померлих відмовлялися надати згоду, але анатомічні матеріали вилучали всупереч їхній волі. Ще в одному з епізодів згоду отримали від працівника геріатричного пансіонату, який опікувався померлою людиною, хоча похованням займалися родичі, яких ні про що не запитували.

Зібрані матеріали доставлялися отримувачам залізницею у контейнерах із холодоагентом. Зафіксовано, зокрема, передачу десяти коробок біоматеріалів, а також відправлення рогівок потягом Чернівці – Одеса. Офіційна оплата за такі "послуги" надходила на рахунок бюро за актами приймання-передачі наданих послуг. Паралельно щомісяця через відділення обміну валют учасники схеми отримували "тіньову готівку", яку ділили між собою залежно від ролей та кількості вилучень 

- додав Кравченко.

Наразі чотирьох працівників Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро затримано. Їм повідомлено про підозру у незаконній торгівлі анатомічними матеріалами людини, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 143 КК України). У приміщеннях бюро, а також за місцями проживання та авто підозрюваних проведено обшуки.

Тіло людини – не товар, а горе родини – не можливість для заробітку. Кожному, хто перетворив медичну діяльність на "чорний ринок", буде надана відповідна правова оцінка. Слідство триває. Працюємо далі 

- резюмував Генпрокурор.

Антоніна Туманова

Здоров'яКримінал
Обшук
Довічне позбавлення волі
Руслан Кравченко
Україна
Чернівці
Одеса