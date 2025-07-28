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Желающих заработать на трофейном оружии "накрыли" в пяти областях: детали операции

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

В Украине разоблачены 15 человек, которые пытались наладить незаконный сбыт оружия и боеприпасов. У фигурантов изъяты взрывчатка, гранатометы, автоматы и винтовки, а задержания происходили в Киеве, Черновцах, на Херсонщине, Ивано-Франковщине и в Чернигове.

Желающих заработать на трофейном оружии "накрыли" в пяти областях: детали операции

В Украине разоблачили 15 дельцов на попытке наладить сбыт "трофейного" оружия. Изъяты взрывчатка, гранатометы, автоматы и винтовки. Об этом сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"При процессуальном руководстве окружных и областных прокуратур проведены комплексные мероприятия СБУ и Нацполиции Украины, во время которых разоблачены 15 человек, причастных к попыткам организации незаконного оборота оружия и боеприпасов", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

У фигурантов, как указано, изъято огнестрельное оружие, в частности автоматическое, гранатометы, снайперские винтовки, более 9 кг взрывчатых веществ и десятки боевых гранат.

Задержания проходили в ряде регионов:

  • в Киеве задержаны три человека, которые переправляли вооружение с территорий бывших боевых действий для реализации в столице. Оружие, в частности автоматы Калашникова, фигуранты хранили в квартирах и арендованном гараже;
    • в Черновцах разоблачены еще три человека, которые пытались сбыть ручной противотанковый гранатомет, 35 тротиловых шашек, взрыватели и электродетонаторы;
      • на Херсонщине разоблачили ранее неоднократно судимого жителя Бериславского района, который пытался продать автомат Калашникова (АК-74) и 30 патронов к нему. Впрочем, был задержан правоохранителями.
        • на Ивано-Франковщине задержаны лица из Коломыйского и Косовского районов, которые пытались реализовать около трех десятков осколочных гранат представителям криминальной среды;
          • в Чернигове разоблачены еще пятеро человек, среди которых - ранее неоднократно судимый местный житель, который, находясь в СИЗО по новым эпизодам, привлек сообщников для реализации незаконно изъятого оружия. Средства поражения вывозили из районов боевых действий и прятали в схронах до момента сбыта.

            "Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - сообщили в прокуратуре.

            Сейчас они находятся под стражей. За совершенное фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

            СБУ обнародовала фото с мест операции.

            СБУ разоблачила группу дельцов, которые пытались наладить продажу трофейного оружия в ряде областей10.06.25, 17:45 • 2106 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Криминал и ЧП
            Национальная полиция Украины
            Бериславский район
            Ивано-Франковская область
            Генеральный прокурор Украины
            Служба безопасности Украины
            Херсонская область
            Украина
            Черновцы
            Чернигов
            Киев
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