Желающих заработать на трофейном оружии "накрыли" в пяти областях: детали операции

В Украине разоблачили 15 дельцов на попытке наладить сбыт "трофейного" оружия. Изъяты взрывчатка, гранатометы, автоматы и винтовки. Об этом сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"При процессуальном руководстве окружных и областных прокуратур проведены комплексные мероприятия СБУ и Нацполиции Украины, во время которых разоблачены 15 человек, причастных к попыткам организации незаконного оборота оружия и боеприпасов", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

У фигурантов, как указано, изъято огнестрельное оружие, в частности автоматическое, гранатометы, снайперские винтовки, более 9 кг взрывчатых веществ и десятки боевых гранат.

Задержания проходили в ряде регионов:

в Киеве задержаны три человека, которые переправляли вооружение с территорий бывших боевых действий для реализации в столице. Оружие, в частности автоматы Калашникова, фигуранты хранили в квартирах и арендованном гараже;

задержаны три человека, которые переправляли вооружение с территорий бывших боевых действий для реализации в столице. Оружие, в частности автоматы Калашникова, фигуранты хранили в квартирах и арендованном гараже; в Черновцах разоблачены еще три человека, которые пытались сбыть ручной противотанковый гранатомет, 35 тротиловых шашек, взрыватели и электродетонаторы;

разоблачены еще три человека, которые пытались сбыть ручной противотанковый гранатомет, 35 тротиловых шашек, взрыватели и электродетонаторы; на Херсонщине разоблачили ранее неоднократно судимого жителя Бериславского района, который пытался продать автомат Калашникова (АК-74) и 30 патронов к нему. Впрочем, был задержан правоохранителями.

разоблачили ранее неоднократно судимого жителя Бериславского района, который пытался продать автомат Калашникова (АК-74) и 30 патронов к нему. Впрочем, был задержан правоохранителями. на Ивано-Франковщине задержаны лица из Коломыйского и Косовского районов, которые пытались реализовать около трех десятков осколочных гранат представителям криминальной среды;

задержаны лица из Коломыйского и Косовского районов, которые пытались реализовать около трех десятков осколочных гранат представителям криминальной среды; в Чернигове разоблачены еще пятеро человек, среди которых - ранее неоднократно судимый местный житель, который, находясь в СИЗО по новым эпизодам, привлек сообщников для реализации незаконно изъятого оружия. Средства поражения вывозили из районов боевых действий и прятали в схронах до момента сбыта.

"Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас они находятся под стражей. За совершенное фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

СБУ обнародовала фото с мест операции.

СБУ разоблачила группу дельцов, которые пытались наладить продажу трофейного оружия в ряде областей