Кияни задекларували понад 1000 одиниць зброї та 255 000 боєприпасів - поліція

У Києві задекларували більше 1000 одиниць вогнепальної зброї та понад 255 000 боєприпасів до неї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

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Кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні розпочалася з 25 листопада 2024 року. Станом на сьогоднішній день в поліцію звернулися 983 жителів столиці. Було задекларовано 1021 одиницю вогнепальної зброї, серед якої:

757 одиниць нарізної зброї;

264 одиниці гладкоствольної зброї.

Також було задекларовано 255 000 набоїв.

Кампанія декларування зброї дає можливість громадянам, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння – повідомили в поліції.

Правоохоронці також озвучили алгоритм дій під час декларування зброї:

спочатку необхідно повідомити про знахідку чи наявну зброю на спецлінію Національної поліції 102 або звернутися до управління поліції за місцем проживання;

далі треба прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї, або фахівці дозвільної служби приїдуть за місцем проживання декларанта для здійснення процедури.

Для декларування зброї треба мати лише паспорт, фото та ідентифікаційний код.

Нагадаємо

Правоохоронні органи викрили 15 осіб, які намагалися налагодити незаконний збут зброї та боєприпасів. У фігурантів вилучено вибухівку, гранатомети, автомати та гвинтівки. Затримання відбувались у Києві, Чернівцях, на Херсонщині, Івано-Франківщині та в Чернігові.