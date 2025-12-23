$42.250.09
На фронті 205 боїв, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 205 бойових зіткнень за минулу добу, з них 58 на Покровському та 31 на Костянтинівському напрямках. Ворог завдав 14 авіаударів, використав 4563 дрони та здійснив 3857 обстрілів.

На фронті 205 боїв, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта від Генштабу

На фронті минулої доби сталося 205 боїв, найгарячіше - на Покровському напрямку, на який припало понад чверть боєзіткнень, а також на Костянтинівському - ще 31 ворожа атака, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 23 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 14 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Воздвижівка, Степногірськ, Лисогірка, Малокатеринівка, Любицьке, Барвінівка, Залізничне Запорізької області.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження та ще сім важливих об’єктів противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Крім того, ворог здійснив 136 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі, Колодязного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Піщаного, Загризового та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка та у бік Берестка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Перше Травня, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших оборонців у районі Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого.

На Оріхівському напрямку противник 10 разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського, Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ ліквідували майже півтори тисячі окупантів, у Генштабі підтвердили знищення 2 ворожих літаків23.12.25, 07:13 • 2754 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна