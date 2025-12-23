На фронте 205 боев, горячее всего на Покровском и Константиновском направлениях: карта от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 205 боев, горячее всего - на Покровском направлении, на которое пришлось более четверти боестолкновений, а также на Константиновском - еще 31 вражеская атака, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 23 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 14 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4563 дронов-камикадзе и совершили 3857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Воздвижевка, Степногорск, Лысогорка, Малокатериновка, Любицкое, Барвиновка, Зализничное Запорожской области.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения и еще семь важных объектов противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Кроме того, враг совершил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи, Колодязного.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Загрызового и в сторону Куриловки, Новоплатоновки, Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении, в районах Серебрянки, Дроновки, Северска, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка и в сторону Берестка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филиал и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгороднего, Новопавловки.

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вороне, Александроград, Рыбное, Злагода, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районе Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого.

На Ореховском направлении противник 10 раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное, Плавни и в сторону Лукьяновского, Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ ликвидировали почти полторы тысячи оккупантов, в Генштабе подтвердили уничтожение 2 вражеских самолетов