На фронте 205 боев, горячее всего на Покровском и Константиновском направлениях: карта от Генштаба
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 205 боевых столкновениях за минувшие сутки, из них 58 на Покровском и 31 на Константиновском направлениях. Враг нанес 14 авиаударов, использовал 4563 дрона и совершил 3857 обстрелов.
На фронте за прошедшие сутки произошло 205 боев, горячее всего - на Покровском направлении, на которое пришлось более четверти боестолкновений, а также на Константиновском - еще 31 вражеская атака, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 23 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 14 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4563 дронов-камикадзе и совершили 3857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Воздвижевка, Степногорск, Лысогорка, Малокатериновка, Любицкое, Барвиновка, Зализничное Запорожской области.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения и еще семь важных объектов противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Кроме того, враг совершил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи, Колодязного.
На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Загрызового и в сторону Куриловки, Новоплатоновки, Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки.
На Славянском направлении, в районах Серебрянки, Дроновки, Северска, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка и в сторону Берестка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филиал и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгороднего, Новопавловки.
На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вороне, Александроград, Рыбное, Злагода, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки.
На Гуляйпольском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районе Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого.
На Ореховском направлении противник 10 раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное, Плавни и в сторону Лукьяновского, Приморского.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
ВСУ ликвидировали почти полторы тысячи оккупантов, в Генштабе подтвердили уничтожение 2 вражеских самолетов23.12.25, 07:13 • 2920 просмотров