22 декабря, 19:00 • 11580 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 22976 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 36531 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 27445 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 26584 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 25443 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 23610 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21119 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18336 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13933 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
ВСУ ликвидировали почти полторы тысячи оккупантов, в Генштабе подтвердили уничтожение 2 вражеских самолетов

Киев • УНН

 • 34 просмотра

За сутки 22 декабря российские войска потеряли 1420 солдат и 453 БПЛА, а также 2 самолета в предыдущий период. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.25 составляют 1199280 человек.

ВСУ ликвидировали почти полторы тысячи оккупантов, в Генштабе подтвердили уничтожение 2 вражеских самолетов

За сутки 22 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1420 солдат и 453 БпЛА. Также подтверждены потери 2 самолетов в предыдущий период. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1199280 (+1420) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11446 (+8)
      • боевых бронированных машин ‒ 23792 (+20)
        • артиллерийских систем ‒ 35331 (+23)
          • РСЗО ‒ 1576 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1263 (0)
              • самолетов ‒ 434 (+2)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 93166 (+453)
                    • крылатые ракеты ‒ 4073 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 70966 (+113)
                            • специальная техника ‒ 4029 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.

                              ЦПД СНБО: заявления путина демонстрируют - рф не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны19.12.25, 14:21 • 3410 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина