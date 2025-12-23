ВСУ ликвидировали почти полторы тысячи оккупантов, в Генштабе подтвердили уничтожение 2 вражеских самолетов
Киев • УНН
За сутки 22 декабря российские войска потеряли 1420 солдат и 453 БПЛА, а также 2 самолета в предыдущий период. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.25 составляют 1199280 человек.
За сутки 22 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1420 солдат и 453 БпЛА. Также подтверждены потери 2 самолетов в предыдущий период. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1199280 (+1420) человек ликвидировано
- танков ‒ 11446 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 23792 (+20)
- артиллерийских систем ‒ 35331 (+23)
- РСЗО ‒ 1576 (+1)
- средства ПВО ‒ 1263 (0)
- самолетов ‒ 434 (+2)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 93166 (+453)
- крылатые ракеты ‒ 4073 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 70966 (+113)
- специальная техника ‒ 4029 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.
