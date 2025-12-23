ЗСУ ліквідували майже півтори тисячі окупантів, у Генштабі підтвердили знищення 2 ворожих літаків
Київ • УНН
За добу 22 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1420 солдатів та 453 БпЛА. Також підтверджено втрати 2 літаків у попередній період. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1199280 (+1420) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11446 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 23792 (+20)
- артилерійських систем ‒ 35331 (+23)
- РСЗВ ‒ 1576 (+1)
- засоби ППО ‒ 1263 (0)
- літаків ‒ 434 (+2)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 93166 (+453)
- крилаті ракети ‒ 4073 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 70966 (+113)
- спеціальна техніка ‒ 4029 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія наростила війська до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу в Україні.
