$42.250.09
49.470.12
ukenru
22 грудня, 19:00 • 11665 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 23221 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 36773 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 27617 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 26704 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 25487 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 23646 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21130 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18344 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13939 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
ЗСУ ліквідували майже півтори тисячі окупантів, у Генштабі підтвердили знищення 2 ворожих літаків

Київ • УНН

 • 130 перегляди

За добу 22 грудня російські війська втратили 1420 солдатів та 453 БпЛА, а також 2 літаки у попередній період. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.25 становлять 1199280 осіб.

ЗСУ ліквідували майже півтори тисячі окупантів, у Генштабі підтвердили знищення 2 ворожих літаків

За добу 22 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1420 солдатів та 453 БпЛА. Також підтверджено втрати 2 літаків у попередній період. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1199280 (+1420) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11446 (+8)
      • бойових броньованих машин ‒ 23792 (+20)
        • артилерійських систем ‒ 35331 (+23)
          • РСЗВ ‒ 1576 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1263 (0)
              • літаків ‒ 434 (+2)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 93166 (+453)
                    • крилаті ракети ‒ 4073 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 70966 (+113)
                            • спеціальна техніка ‒ 4029 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія наростила війська до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу в Україні.

                              ЦПД РНБО: заяви путіна демонструють - рф не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни19.12.25, 14:21 • 3410 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна