$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 9398 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 14348 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 20470 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 29544 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 23513 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 28853 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 16852 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17497 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23019 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38503 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

110 боєзіткнень за добу: ЗСУ виснажують наступальний потенціал ворога – Генштаб

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Сили оборони стримують інтенсивний тиск російських загарбників, зафіксовано 110 бойових зіткнень. Ворог активно застосовує авіацію та дрони, скинуто 105 авіабомб та використано понад 5500 дронів-камікадзе.

110 боєзіткнень за добу: ЗСУ виснажують наступальний потенціал ворога – Генштаб

Станом на вечір 23 грудня Сили оборони продовжують стримувати інтенсивний тиск російських загарбників на ключових ділянках фронту. За добу зафіксовано 110 бойових зіткнень. Противник активно застосовує авіацію та дрони: скинуто 105 керованих авіабомб та використано понад 5500 дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генеральний штаб, пише УНН.

Деталі

Найвища інтенсивність боїв зберігається на Покровському напрямку, де відбито 29 атак. Також значна активність ворога спостерігалася на Костянтинівському (16 атак) та Гуляйпільському (14 атак) напрямках. На Придніпровському напрямку спроби ворога просунутися до Антонівського мосту виявилися безрезультатними.

Генеральний штаб ЗСУ підкреслює, що основна увага зосереджена на знищенні ресурсів окупантів.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Лише на Покровському напрямку за добу ліквідовано та поранено 86 окупантів, знищено 18 безпілотників, дві артсистеми та уражено танк противника.

Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:52 • 9398 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички