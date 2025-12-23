110 боєзіткнень за добу: ЗСУ виснажують наступальний потенціал ворога – Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони стримують інтенсивний тиск російських загарбників, зафіксовано 110 бойових зіткнень. Ворог активно застосовує авіацію та дрони, скинуто 105 авіабомб та використано понад 5500 дронів-камікадзе.
Про це повідомляє Генеральний штаб, пише УНН.
Деталі
Найвища інтенсивність боїв зберігається на Покровському напрямку, де відбито 29 атак. Також значна активність ворога спостерігалася на Костянтинівському (16 атак) та Гуляйпільському (14 атак) напрямках. На Придніпровському напрямку спроби ворога просунутися до Антонівського мосту виявилися безрезультатними.
Генеральний штаб ЗСУ підкреслює, що основна увага зосереджена на знищенні ресурсів окупантів.
Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу
Лише на Покровському напрямку за добу ліквідовано та поранено 86 окупантів, знищено 18 безпілотників, дві артсистеми та уражено танк противника.
