110 боестолкновений за сутки: ВСУ истощают наступательный потенциал врага – Генштаб

15:52 • 9562 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 14520 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 20671 просмотра
23 декабря, 12:03 • 29737 просмотра
23 декабря, 11:41 • 23622 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 28925 просмотра
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 16870 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17511 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23035 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38513 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
15:15 • 20686 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 16976 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 29752 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 28932 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
22 декабря, 14:35 • 90133 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 21939 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 21182 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 25212 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 27330 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 49872 просмотра
110 боестолкновений за сутки: ВСУ истощают наступательный потенциал врага – Генштаб

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Силы обороны сдерживают интенсивное давление российских захватчиков, зафиксировано 110 боевых столкновений. Враг активно применяет авиацию и дроны, сброшено 105 авиабомб и использовано более 5500 дронов-камикадзе.

110 боестолкновений за сутки: ВСУ истощают наступательный потенциал врага – Генштаб

По состоянию на вечер 23 декабря Силы обороны продолжают сдерживать интенсивное давление российских захватчиков на ключевых участках фронта. За сутки зафиксировано 110 боевых столкновений. Противник активно применяет авиацию и дроны: сброшено 105 управляемых авиабомб и использовано более 5500 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генеральный штаб, пишет УНН.

Подробности

Наивысшая интенсивность боев сохраняется на Покровском направлении, где отбито 29 атак. Также значительная активность врага наблюдалась на Константиновском (16 атак) и Гуляйпольском (14 атак) направлениях. На Приднепровском направлении попытки врага продвинуться к Антоновскому мосту оказались безрезультатными.

Генеральный штаб ВСУ подчеркивает, что основное внимание сосредоточено на уничтожении ресурсов оккупантов.

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Только на Покровском направлении за сутки ликвидировано и ранено 86 оккупантов, уничтожено 18 беспилотников, две артсистемы и поражен танк противника.

Украинские военные отошли из Северска - Генштаб23.12.25, 17:52 • 9562 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения