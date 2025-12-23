110 боестолкновений за сутки: ВСУ истощают наступательный потенциал врага – Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны сдерживают интенсивное давление российских захватчиков, зафиксировано 110 боевых столкновений. Враг активно применяет авиацию и дроны, сброшено 105 авиабомб и использовано более 5500 дронов-камикадзе.
По состоянию на вечер 23 декабря Силы обороны продолжают сдерживать интенсивное давление российских захватчиков на ключевых участках фронта. За сутки зафиксировано 110 боевых столкновений. Противник активно применяет авиацию и дроны: сброшено 105 управляемых авиабомб и использовано более 5500 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генеральный штаб, пишет УНН.
Подробности
Наивысшая интенсивность боев сохраняется на Покровском направлении, где отбито 29 атак. Также значительная активность врага наблюдалась на Константиновском (16 атак) и Гуляйпольском (14 атак) направлениях. На Приднепровском направлении попытки врага продвинуться к Антоновскому мосту оказались безрезультатными.
Генеральный штаб ВСУ подчеркивает, что основное внимание сосредоточено на уничтожении ресурсов оккупантов.
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала
Только на Покровском направлении за сутки ликвидировано и ранено 86 оккупантов, уничтожено 18 беспилотников, две артсистемы и поражен танк противника.
