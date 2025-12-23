На фронті сьогодні поменшало боїв, ворог 27 разів атакував на Покровському напрямку - Генштаб

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 11844 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 11914 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 15810 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 11785 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 14550 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 20928 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36947 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52504 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82035 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44889 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.5м/с
77%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW23 грудня, 04:30 • 8664 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 33417 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 18072 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 12099 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 8104 перегляди
Публікації
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 11844 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 15810 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82035 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 61453 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 89810 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Юрій Ігнат
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеська область
Село
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 8446 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 12234 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 22100 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 24438 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 46911 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Опалення
MIM-104 Patriot

На фронті сьогодні поменшало боїв, ворог 27 разів атакував на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Протягом доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, з яких 27 спроб просування ворога зафіксовано на Покровському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, бої тривають на кількох напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Куп'янський та Гуляйпільський.

На фронті сьогодні поменшало боїв, ворог 27 разів атакував на Покровському напрямку - Генштаб

67 боїв сталося на фронті сьогодні, проти 100 за цей же період днем раніше. 27 разів ворог намагався просунутися до позицій Сил оборони на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 23 грудня, пише УНН.100

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

Противник з території рф, як вказано, завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Гута-Студенецька, Залізний Міст Чернігівської області; Рижівка, Кучерівка, Яструбине, Іскрисківщина, Атинське Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог один раз атакував на позиції українських захисників, наразі триває бій, також здійснив 89 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, з яких двічі – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного та у районі Кругляківки, дві атаки наші захисники вже відбили, наразі триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівка та Колодязі.

На Слов’янському напрямку точиться бій в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку протягом дня противник 27 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Привільне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили шість атак окупантів поблизу населеного пункту Гуляйполе, наразі бої тривають у чотирьох локаціях. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Прилуки, Залізничне, Чарівне та Варварівка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Мала Токмачка та Степове. Авіаудару зазнала Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - наголосили у Генштабі.

На фронті 205 боїв, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта від Генштабу23.12.25, 08:24 • 2714 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область