12:03 • 11773 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 11842 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 15711 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 11727 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 14498 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 20898 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 36922 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52483 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 81981 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44875 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
На фронте сегодня стало меньше боев, враг 27 раз атаковал на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В течение суток на фронте произошло 67 боевых столкновений, из которых 27 попыток продвижения врага зафиксировано на Покровском направлении. По данным Генштаба ВСУ, бои продолжаются на нескольких направлениях, включая Северо-Слобожанское, Купянское и Гуляйпольское.

На фронте сегодня стало меньше боев, враг 27 раз атаковал на Покровском направлении - Генштаб

67 боев произошло на фронте сегодня, против 100 за этот же период днем ранее. 27 раз враг пытался продвинуться к позициям Сил обороны на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 23 декабря, пишет УНН.100

С начала суток на фронте произошло 67 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник с территории рф, как указано, нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гута-Студенецкая, Железный Мост Черниговской области; Рыжевка, Кучеровка, Ястребиное, Искрисковщина, Атинское Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал позиции украинских защитников, сейчас продолжается бой, также совершил 89 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых дважды – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Григоровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и в районе Кругляковки, две атаки наши защитники уже отбили, сейчас продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка и Колодези.

На Славянском направлении идет бой в районе Дроновки.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении в течение дня противник 27 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Орехово и Дачное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенного пункта Гуляйполе, сейчас бои продолжаются в четырех локациях. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Прилуки, Зализничное, Чаривное и Варваровка.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное. Авиаудару подверглась Новояковлевка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - подчеркнули в Генштабе.

На фронте 205 боев, горячее всего на Покровском и Константиновском направлениях: карта от Генштаба23.12.25, 08:24 • 2714 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область