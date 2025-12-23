На фронте сегодня стало меньше боев, враг 27 раз атаковал на Покровском направлении - Генштаб

67 боев произошло на фронте сегодня, против 100 за этот же период днем ранее. 27 раз враг пытался продвинуться к позициям Сил обороны на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 23 декабря, пишет УНН.100

С начала суток на фронте произошло 67 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник с территории рф, как указано, нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гута-Студенецкая, Железный Мост Черниговской области; Рыжевка, Кучеровка, Ястребиное, Искрисковщина, Атинское Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал позиции украинских защитников, сейчас продолжается бой, также совершил 89 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых дважды – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Григоровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и в районе Кругляковки, две атаки наши защитники уже отбили, сейчас продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка и Колодези.

На Славянском направлении идет бой в районе Дроновки.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении в течение дня противник 27 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Орехово и Дачное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенного пункта Гуляйполе, сейчас бои продолжаются в четырех локациях. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Прилуки, Зализничное, Чаривное и Варваровка.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное. Авиаудару подверглась Новояковлевка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - подчеркнули в Генштабе.

