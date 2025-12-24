$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 15851 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 29510 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 36977 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 45541 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 32571 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 37177 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 19956 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18514 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24043 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39446 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

126 боїв на фронті, найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 38 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 126 бойових зіткнень, з найбільшою активністю на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Ворог завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, використавши 39 ракет та 160 керованих авіабомб.

126 боїв на фронті, найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках: карта від Генштабу

126 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 24 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 39 ракет та скинувши 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4341 обстріл, зокрема 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7601 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське Дніпропетровської області; Прилуки, Залізничне, Чарівне, Варварівка, Гуляйполе, Верхня Терса, Різдвянка, Святопетрівка, Новояковлівка, Малокатеринівка Запорізької області; Затока Одеської області.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три пункти управління противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав двох авіаційних ударів, застосувавши при цьому вісім керованих бомб, здійснив 153 обстріли, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Кругляківки та у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів п’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Колодязі та Зарічне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутись вперед у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Привільне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу Гуляйполя та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Мала Токмачка та Степове.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога перетнули нову психологічну позначку: дані Генштабу24.12.25, 07:16 • 1452 перегляди

Юлія Шрамко

