Втрати ворога перетнули нову психологічну позначку: дані Генштабу
Київ • УНН
23 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1090 солдатів та 1031 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 перевищили 1 млн 200 тисяч осіб.
За добу 23 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1090 солдатів та 1031 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1200370 (+1090) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11449 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23796 (+4)
- артилерійських систем ‒ 35376 (+45)
- РСЗВ ‒ 1579 (+3)
- засоби ППО ‒ 1263 (0)
- літаків ‒ 434 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 94197 (+1031)
- крилаті ракети ‒ 4107 (+34)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 71125 (+159)
- спеціальна техніка ‒ 4029 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія наростила війська до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу в Україні.
ЦПД РНБО: заяви путіна демонструють - рф не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни19.12.25, 14:21 • 3447 переглядiв