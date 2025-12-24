Втрати ворога перетнули нову психологічну позначку: дані Генштабу

$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 14580 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 26644 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 33753 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 42304 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 30820 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 35445 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 19465 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18367 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23893 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39303 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Майже 800 окупантів ліквідовано на інженерних боєприпасах за листопад місяць - Командування Сил підтримки 23 грудня, 19:14 • 3498 перегляди
В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС 23 грудня, 21:21 • 6714 перегляди
Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця 23 грудня, 21:42 • 5332 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на Чернігів 00:39 • 8456 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІ 01:12 • 3376 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 33753 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти" 23 грудня, 14:58 • 24380 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 42304 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 35445 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 94142 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Джорджа Мелоні
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігів
Ізраїль
Венесуела
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном 23 грудня, 09:59 • 24798 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини" 23 грудня, 08:10 • 23453 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка 22 грудня, 17:50 • 27134 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлер 22 грудня, 14:33 • 29201 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд 22 грудня, 07:59 • 51797 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Втрати ворога перетнули нову психологічну позначку: дані Генштабу

Київ • УНН

 • 6 перегляди

23 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1090 солдатів та 1031 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 перевищили 1 млн 200 тисяч осіб.

Втрати ворога перетнули нову психологічну позначку: дані Генштабу

За добу 23 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1090 солдатів та 1031 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1200370 (+1090) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11449 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 23796 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 35376 (+45)
          • РСЗВ ‒ 1579 (+3)
            • засоби ППО ‒ 1263 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 94197 (+1031)
                    • крилаті ракети ‒ 4107 (+34)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 71125 (+159)
                            • спеціальна техніка ‒ 4029 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія наростила війська до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу в Україні.

                              ЦПД РНБО: заяви путіна демонструють - рф не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни19.12.25, 14:21 • 3447 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна