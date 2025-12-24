Потери врага пересекли новую психологическую отметку: данные Генштаба

$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 14571 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 26622 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 33733 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 42284 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 30809 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 35433 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 19461 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18367 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23891 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39302 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Почти 800 оккупантов ликвидировано на инженерных боеприпасах за ноябрь месяц - Командование Сил поддержкиVideo23 декабря, 19:14 • 3498 просмотра
В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС23 декабря, 21:21 • 6714 просмотра
Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество23 декабря, 21:42 • 5332 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo00:39 • 8456 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo01:12 • 3376 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией

Эксклюзив

23 декабря, 15:15
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 33738 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 24375 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 42289 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 35436 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 94136 просмотра
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 24795 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 23451 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 27133 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 29200 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 51796 просмотра
Потери врага пересекли новую психологическую отметку: данные Генштаба

Киев • УНН

 • 2 просмотра

23 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1090 солдат и 1031 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 превысили 1 млн 200 тысяч человек.

Потери врага пересекли новую психологическую отметку: данные Генштаба

За сутки 23 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1090 солдат и 1031 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1200370 (+1090) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11449 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23796 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 35376 (+45)
          • РСЗО ‒ 1579 (+3)
            • средства ПВО ‒ 1263 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 94197 (+1031)
                    • крылатые ракеты ‒ 4107 (+34)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 71125 (+159)
                            • специальная техника ‒ 4029 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.

                              Вадим Хлюдзинский

