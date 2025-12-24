Потери врага пересекли новую психологическую отметку: данные Генштаба
Киев • УНН
23 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1090 солдат и 1031 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 превысили 1 млн 200 тысяч человек.
За сутки 23 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1090 солдат и 1031 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1200370 (+1090) человек ликвидировано
- танков ‒ 11449 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23796 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 35376 (+45)
- РСЗО ‒ 1579 (+3)
- средства ПВО ‒ 1263 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 94197 (+1031)
- крылатые ракеты ‒ 4107 (+34)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 71125 (+159)
- специальная техника ‒ 4029 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.
ЦПД СНБО: заявления путина демонстрируют - рф не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны19.12.25, 14:21 • 3447 просмотров