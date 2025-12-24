$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 15836 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 29488 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 36955 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 45522 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 32555 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 37169 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 19951 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18514 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24042 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39446 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

126 боев на фронте, больше всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 24 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений, с наибольшей активностью на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. Враг нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, использовав 39 ракет и 160 управляемых авиабомб.

126 боев на фронте, больше всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях: карта от Генштаба

126 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 24 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 126 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, применив 39 ракет и сбросив 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4341 обстрел, в том числе 105 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 7601 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское Днепропетровской области; Прилуки, Зализничное, Чаривное, Варваровка, Гуляйполе, Верхняя Терса, Рождественка, Святопетровка, Новояковлевка, Малокатериновка Запорожской области; Затока Одесской области.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три пункта управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес два авиационных удара, применив при этом восемь управляемых бомб, совершил 153 обстрела, из которых два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Григоровки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районе Кругляковки и в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел пять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Колодязи и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Дроновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Орехово и Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил восемь атак в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи Гуляйполя и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага пересекли новую психологическую отметку: данные Генштаба24.12.25, 07:16 • 1442 просмотра

Юлия Шрамко

