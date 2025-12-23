Білецький запропонував змінити сучасні польові фортифікації: безперешкодне поле для бою дронів

Україна має впровадити системний підхід до облаштування сучасних польових фортифікацій для довготривалої оборони. Про це в інтервʼю "Бомбардиру" заявив бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, передає УНН.

Дрони змінили поле бою і характер ведення бойових дій. Довготривалі вогневі точки (ДОТ) не мають такого значення, яке мали ще у 2023 році. Фактично перестали існувати позиції відділення, взводні, ротні опорні пункти.

Треба серйозно і концептуально підходити, потрібна науково-практична думка — що таке сучасна польова фортифікація? Бо все виглядає не так, як в підручнику

На його думку, сучасна оборонна лінія, умовна killzone, має бути рівним полем, без жодної посадки, капітальної, цивільної забудови — для ефективної і безперешкодної роботи операторів БпЛА і наземних роботизованих комплексів.

Там повинні бути знищені всі будівлі, підвали, дороги — навіть найгірші. Знищені будь-які містки, плотини, дамби, греблі і тому подібні речі. Кожне дерево і навіть кущ — випиляні, створені завали, затягнуті малопомітною дротяною перешкодою, на критичних вузлах — мінування… Спробуй, друже, пройди ці 5 кілометрів. Ти їх не пройдеш

Він також назвав "абсолютно доцільним" відхід з невигідних рубежів для збереження особового складу, якщо логістика ускладнена, існує загроза оточення, а ресурсів для контрдій на флангах немає.

Тут треба, щоб командир був чесний сам з собою, зі старшим начальником, з верховним головнокомандувачем: якщо ми будемо впиратися на невигідних рубежах, ми зітремо тут таку кількість людей, що потім ми і на вигідних не зможемо зупинити противника. І будемо відкочуватись далі і далі