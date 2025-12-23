Білецький запропонував змінити сучасні польові фортифікації: безперешкодне поле для бою дронів

$42.150.10
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 7998 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 12692 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 22206 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 19359 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 24778 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15670 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17002 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22537 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38143 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10
путіну не цікаві компроміси, поступки з боку України його не зупинять - ексочільник Держдепу США Блінкен23 грудня, 09:33
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15
Ексклюзив
15:15 • 12679 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 87169 перегляди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Джеффрі Епштайн
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Ізраїль
Одеська область
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59
Білецький запропонував змінити сучасні польові фортифікації: безперешкодне поле для бою дронів

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що Україна повинна системно підійти до створення сучасних польових фортифікацій. Він зазначив, що дрони змінили поле бою, і сучасна оборонна лінія має бути рівним полем без забудови для ефективної роботи БпЛА.

Білецький запропонував змінити сучасні польові фортифікації: безперешкодне поле для бою дронів

Україна має впровадити системний підхід до облаштування сучасних польових фортифікацій для довготривалої оборони. Про це в інтервʼю "Бомбардиру" заявив бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, передає УНН.

Дрони змінили поле бою і характер ведення бойових дій. Довготривалі вогневі точки (ДОТ) не мають такого значення, яке мали ще у 2023 році. Фактично перестали існувати позиції відділення, взводні, ротні опорні пункти.

Треба серйозно і концептуально підходити, потрібна науково-практична думка — що таке сучасна польова фортифікація? Бо все виглядає не так, як в підручнику 

— наголосив комкор.

На його думку, сучасна оборонна лінія, умовна killzone, має бути рівним полем, без жодної посадки, капітальної, цивільної забудови — для ефективної і безперешкодної роботи операторів БпЛА і наземних роботизованих комплексів.

Там повинні бути знищені всі будівлі, підвали, дороги — навіть найгірші. Знищені будь-які містки, плотини, дамби, греблі і тому подібні речі. Кожне дерево і навіть кущ — випиляні, створені завали, затягнуті малопомітною дротяною перешкодою, на критичних вузлах — мінування… Спробуй, друже, пройди ці 5 кілометрів. Ти їх не пройдеш 

— сказав Білецький.

Він також назвав "абсолютно доцільним" відхід з невигідних рубежів для збереження особового складу, якщо логістика ускладнена, існує загроза оточення, а ресурсів для контрдій на флангах немає.

Тут треба, щоб командир був чесний сам з собою, зі старшим начальником, з верховним головнокомандувачем: якщо ми будемо впиратися на невигідних рубежах, ми зітремо тут таку кількість людей, що потім ми і на вигідних не зможемо зупинити противника. І будемо відкочуватись далі і далі 

— додав Білецький.

Лілія Подоляк

Війна в Україні
Нерухомість
Андрій Білецький
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна