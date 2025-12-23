Билецкий предложил изменить современные полевые фортификации: беспрепятственное поле для боя дронов

Украина должна внедрить системный подход к обустройству современных полевых фортификаций для долговременной обороны. Об этом в интервью "Бомбардиру" заявил бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий, передает УНН.

Дроны изменили поле боя и характер ведения боевых действий. Долговременные огневые точки (ДОТ) не имеют такого значения, какое имели еще в 2023 году. Фактически перестали существовать позиции отделения, взводные, ротные опорные пункты.

Надо серьезно и концептуально подходить, нужна научно-практическая мысль — что такое современная полевая фортификация? Ведь все выглядит не так, как в учебнике

По его мнению, современная оборонительная линия, условная killzone, должна быть ровным полем, без единой посадки, капитальной, гражданской застройки — для эффективной и беспрепятственной работы операторов БПЛА и наземных роботизированных комплексов.

Там должны быть уничтожены все здания, подвалы, дороги — даже самые плохие. Уничтожены любые мостики, плотины, дамбы, гребли и тому подобные вещи. Каждое дерево и даже куст — выпилены, созданы завалы, затянуты малозаметной проволочной преградой, на критических узлах — минирование… Попробуй, друг, пройди эти 5 километров. Ты их не пройдешь

Он также назвал "абсолютно целесообразным" отход с невыгодных рубежей для сохранения личного состава, если логистика затруднена, существует угроза окружения, а ресурсов для контрдействий на флангах нет.

Здесь надо, чтобы командир был честен сам с собой, со старшим начальником, с верховным главнокомандующим: если мы будем упираться на невыгодных рубежах, мы сотрем здесь такое количество людей, что потом мы и на выгодных не сможем остановить противника. И будем откатываться дальше и дальше