Билецкий предложил изменить современные полевые фортификации: беспрепятственное поле для боя дронов

15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
15:15
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 11774 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 23304 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 25401 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
22 декабря, 14:35
Билецкий предложил изменить современные полевые фортификации: беспрепятственное поле для боя дронов

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что Украина должна системно подойти к созданию современных полевых фортификаций. Он отметил, что дроны изменили поле боя, и современная оборонительная линия должна быть ровным полем без застройки для эффективной работы БпЛА.

Билецкий предложил изменить современные полевые фортификации: беспрепятственное поле для боя дронов

Украина должна внедрить системный подход к обустройству современных полевых фортификаций для долговременной обороны. Об этом в интервью "Бомбардиру" заявил бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий, передает УНН.

Дроны изменили поле боя и характер ведения боевых действий. Долговременные огневые точки (ДОТ) не имеют такого значения, какое имели еще в 2023 году. Фактически перестали существовать позиции отделения, взводные, ротные опорные пункты.

Надо серьезно и концептуально подходить, нужна научно-практическая мысль — что такое современная полевая фортификация? Ведь все выглядит не так, как в учебнике 

— подчеркнул комкор.

По его мнению, современная оборонительная линия, условная killzone, должна быть ровным полем, без единой посадки, капитальной, гражданской застройки — для эффективной и беспрепятственной работы операторов БПЛА и наземных роботизированных комплексов.

Там должны быть уничтожены все здания, подвалы, дороги — даже самые плохие. Уничтожены любые мостики, плотины, дамбы, гребли и тому подобные вещи. Каждое дерево и даже куст — выпилены, созданы завалы, затянуты малозаметной проволочной преградой, на критических узлах — минирование… Попробуй, друг, пройди эти 5 километров. Ты их не пройдешь 

— сказал Белецкий.

Он также назвал "абсолютно целесообразным" отход с невыгодных рубежей для сохранения личного состава, если логистика затруднена, существует угроза окружения, а ресурсов для контрдействий на флангах нет.

Здесь надо, чтобы командир был честен сам с собой, со старшим начальником, с верховным главнокомандующим: если мы будем упираться на невыгодных рубежах, мы сотрем здесь такое количество людей, что потом мы и на выгодных не сможем остановить противника. И будем откатываться дальше и дальше 

— добавил Белецкий.

Лилия Подоляк

Война в Украине
Недвижимость
Андрей Билецкий
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина