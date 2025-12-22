Генштаб: 190 бойових зіткнень, ворог намагається пробити оборону на Покровському та Костянтинівському напрямках

$42.250.09
19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Автомати поштою і "гроші в книзі": викрито міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєю 22 грудня, 13:00
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів 22 грудня, 13:13
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлер 14:33
Буданов назвав головну невдачу України під час війни 14:37
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинку 21 грудня, 14:01
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати 20 грудня, 18:00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити 20 грудня, 17:00
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Руслан Стефанчук
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Державний кордон України
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка 17:50
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлер 14:33
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекорд 22 грудня, 07:59
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років 22 грудня, 07:57
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon 20 грудня, 19:10
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
YouTube
Instagram

Генштаб: 190 бойових зіткнень, ворог намагається пробити оборону на Покровському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 16 перегляди

За добу відбулося 190 бойових зіткнень, ворог активно застосовує техніку та авіацію. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку, де зафіксовано 56 атак.

Генштаб: 190 бойових зіткнень, ворог намагається пробити оборону на Покровському та Костянтинівському напрямках

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативне зведення станом на 22:00 22 грудня: ворог намагається прорвати оборону на Покровському та Костянтинівському напрямках, а також протягом доби загалом відбулося 190 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб, пише УНН.

Деталі

Окупанти активно застосовують техніку та авіацію, випустивши по позиціях українських військ понад 2900 дронів-камікадзе та 31 керовану авіабомбу.

Основні напрямки ударів:

  • Покровський напрямок: Найскладніша ситуація. Зафіксовано 56 атак у районах Покровська, Мирнограда та навколишніх селищ. Сили оборони знешкодили 174 окупанти та знищили низку техніки, включаючи спецтранспорт і БпЛА. Бої у деяких локаціях тривають.
    • Костянтинівський напрямок: Відбулося 23 зіткнення. Ворог штурмував райони Плещіївки та Клебан-Бика, сім боїв ще не завершені.
      • Гуляйпільський та Оріхівський напрямки: Агресор здійснив понад 20 спроб просування, активно залучаючи авіацію для ударів по населених пунктах Запорізької області.

        Попри значний тиск у районах Куп’янська та Лимана, де відбито 18 атак, українські захисники рішуче тримають рубежі. На Краматорському та Придніпровському напрямках активних боєзіткнень протягом доби не зафіксовано.

        Степан Гафтко

        Війна в Україні
        Техніка
        Війна в Україні
        Сутички
        Покровськ
        Запорізька область
        Мирноград
        Куп'янськ