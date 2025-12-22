Генштаб: 190 бойових зіткнень, ворог намагається пробити оборону на Покровському та Костянтинівському напрямках
Київ • УНН
За добу відбулося 190 бойових зіткнень, ворог активно застосовує техніку та авіацію. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку, де зафіксовано 56 атак.
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативне зведення станом на 22:00 22 грудня: ворог намагається прорвати оборону на Покровському та Костянтинівському напрямках, а також протягом доби загалом відбулося 190 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб, пише УНН.
Деталі
Окупанти активно застосовують техніку та авіацію, випустивши по позиціях українських військ понад 2900 дронів-камікадзе та 31 керовану авіабомбу.
Основні напрямки ударів:
- Покровський напрямок: Найскладніша ситуація. Зафіксовано 56 атак у районах Покровська, Мирнограда та навколишніх селищ. Сили оборони знешкодили 174 окупанти та знищили низку техніки, включаючи спецтранспорт і БпЛА. Бої у деяких локаціях тривають.
- Костянтинівський напрямок: Відбулося 23 зіткнення. Ворог штурмував райони Плещіївки та Клебан-Бика, сім боїв ще не завершені.
- Гуляйпільський та Оріхівський напрямки: Агресор здійснив понад 20 спроб просування, активно залучаючи авіацію для ударів по населених пунктах Запорізької області.
Попри значний тиск у районах Куп’янська та Лимана, де відбито 18 атак, українські захисники рішуче тримають рубежі. На Краматорському та Придніпровському напрямках активних боєзіткнень протягом доби не зафіксовано.
