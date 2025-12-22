Генштаб: 190 боевых столкновений, враг пытается прорвать оборону на Покровском и Константиновском направлениях
Киев • УНН
За сутки произошло 190 боевых столкновений, враг активно применяет технику и авиацию. Самая сложная ситуация на Покровском направлении, где зафиксировано 56 атак.
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную сводку по состоянию на 22:00 22 декабря: враг пытается прорвать оборону на Покровском и Константиновском направлениях, а также в течение суток в общей сложности произошло 190 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб, пишет УНН.
Подробности
Оккупанты активно применяют технику и авиацию, выпустив по позициям украинских войск более 2900 дронов-камикадзе и 31 управляемую авиабомбу.
Основные направления ударов:
- Покровское направление: Самая сложная ситуация. Зафиксировано 56 атак в районах Покровска, Мирнограда и окрестных поселков. Силы обороны обезвредили 174 оккупанта и уничтожили ряд техники, включая спецтранспорт и БпЛА. Бои в некоторых локациях продолжаются.
- Константиновское направление: Произошло 23 столкновения. Враг штурмовал районы Плещеевки и Клебан-Быка, семь боев еще не завершены.
- Гуляйпольское и Ореховское направления: Агрессор совершил более 20 попыток продвижения, активно привлекая авиацию для ударов по населенным пунктам Запорожской области.
Несмотря на значительное давление в районах Купянска и Лимана, где отбито 18 атак, украинские защитники решительно держат рубежи. На Краматорском и Приднепровском направлениях активных боестолкновений в течение суток не зафиксировано.
