Генштаб: 190 боевых столкновений, враг пытается прорвать оборону на Покровском и Константиновском направлениях

19:00 • 2716 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
16:37 • 10099 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 22569 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 18251 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 19976 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 21709 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 20429 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20381 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17762 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13575 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Популярные новости
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий
22 декабря, 11:19
Автоматы по почте и "деньги в книге": разоблачен межрегиональный канал нелегальной торговли оружием
22 декабря, 13:00
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов
22 декабря, 13:13
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер
14:33
Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны
14:37
Генштаб: 190 боевых столкновений, враг пытается прорвать оборону на Покровском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 14 просмотра

За сутки произошло 190 боевых столкновений, враг активно применяет технику и авиацию. Самая сложная ситуация на Покровском направлении, где зафиксировано 56 атак.

Генштаб: 190 боевых столкновений, враг пытается прорвать оборону на Покровском и Константиновском направлениях

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную сводку по состоянию на 22:00 22 декабря: враг пытается прорвать оборону на Покровском и Константиновском направлениях, а также в течение суток в общей сложности произошло 190 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб, пишет УНН.

Подробности

Оккупанты активно применяют технику и авиацию, выпустив по позициям украинских войск более 2900 дронов-камикадзе и 31 управляемую авиабомбу.

Основные направления ударов:

  • Покровское направление: Самая сложная ситуация. Зафиксировано 56 атак в районах Покровска, Мирнограда и окрестных поселков. Силы обороны обезвредили 174 оккупанта и уничтожили ряд техники, включая спецтранспорт и БпЛА. Бои в некоторых локациях продолжаются.
    • Константиновское направление: Произошло 23 столкновения. Враг штурмовал районы Плещеевки и Клебан-Быка, семь боев еще не завершены.
      • Гуляйпольское и Ореховское направления: Агрессор совершил более 20 попыток продвижения, активно привлекая авиацию для ударов по населенным пунктам Запорожской области.

        Несмотря на значительное давление в районах Купянска и Лимана, где отбито 18 атак, украинские защитники решительно держат рубежи. На Краматорском и Приднепровском направлениях активных боестолкновений в течение суток не зафиксировано.

        Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов22.12.25, 15:13 • 17448 просмотров

