Нові розвідувальні дані США вказують на те, що Іран розробляє плани нападу на високопосадовців адміністрації Трампа шляхом підриву так званої "брудної бомби" або хімічної зброї у Вашингтоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на "джерела, знайомі з останніми розвідувальними даними", інформує УНН.

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Вони характеризують іранське планування як спробу "визначити варіанти", а не як ознаку неминучої атаки.

Але план, виявлений США, був дуже конкретним, включає місця та цілі і викликав шквал планування дій США на випадок надзвичайних ситуацій - йдеться у статті.

Вказується, що речниця Білого дому Лорен Біс заявила, що США "стежать за будь-якими потенційними загрозами, але наразі немає жодних реальних загроз для батьківщини".

Але американські чиновники розцінили розвідувальні дані як тривожний сигнал про готовність Ірану до ескалації, оскільки він стикається з інтенсивним тиском з боку американських військових ударів та суворої економічної блокади, яка, за словами високопосадовців адміністрації, "руйнує" країну. Це показує, що Тегеран зараз активно планує потенційні атаки на території США - пише видання.

Зазначається, що розвідка США також вивчає відомості про можливе застосування Іраном хімічної зброї проти американських військових на Близькому Сході або навіть проти чиновників США.

Нагадаємо

Днями ізраїльська розвідка передала США дані про можливий замах Ірану на Трампа. Американські чиновники сумніваються у достовірності загрози.

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