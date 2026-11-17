Новые разведданные США указывают на то, что Иран разрабатывает планы нападения на высокопоставленных чиновников администрации Трампа путем подрыва так называемой "грязной бомбы" или применения химического оружия в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN со ссылкой на "источники, знакомые с последними разведданными", информирует УНН.

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Они характеризуют планирование Ирана как попытку "определить варианты", а не как признак неизбежной атаки.

Но план, выявленный США, был очень конкретным, включал места и цели и вызвал шквал планирования действий США на случай чрезвычайных ситуаций - говорится в статье.

Указывается, что пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис заявила, что США "следят за любыми потенциальными угрозами, но в настоящее время никаких реальных угроз для родины нет".

Однако американские чиновники расценили разведданные как тревожный сигнал о готовности Ирана к эскалации, поскольку он сталкивается с интенсивным давлением со стороны американских военных ударов и жесткой экономической блокадой, которая, по словам высокопоставленных чиновников администрации, "разрушает" страну. Это показывает, что Тегеран сейчас активно планирует потенциальные атаки на территории США - пишет издание.

Отмечается, что разведка США также изучает сведения о возможном применении Ираном химического оружия против американских военных на Ближнем Востоке или даже против чиновников США.

Напомним

Несколько дней назад израильская разведка передала США данные о возможном покушении Ирана на Трампа. Американские чиновники сомневаются в достоверности угрозы.

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