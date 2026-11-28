Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі відновлення бойових дій проти Ірану американські військові завдадуть удару по іранському ядерному об'єкту на горі Пікакс. Водночас очільник Білого дому висловив сподівання, що Тегеран погодиться на укладення угоди зі Сполученими Штатами, пише УНН.

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За словами Трампа, Вашингтон наразі намагається дати іранській стороні можливість дипломатичного врегулювання конфлікту.

Американський президент також заявив, що військово-повітряні та військово-морські сили Ірану, а також його протиповітряна оборона нібито зазнали нищівних втрат. Водночас він визнав, що Тегеран може зберігати частину свого військового потенціалу.

Трамп пригрозив новими ударами по ядерній інфраструктурі Ірану

Очільник Білого дому стверджує, що Іран не зміг відновити раніше знищені американськими військовими ядерні об'єкти.

Ми однозначно вдарили б по горі Пікакс. Але ми не спостерігали там жодної серйозної активності. Втім, було б добре, якби вони уклали угоду – заявив Трамп.

Він також наголосив, що Сполучені Штати продовжують уважно стежити за діяльністю Ірану.

Трамп не бачить серйозної підтримки Ірану з боку росії та Китаю і вважає, що вони навіть допомагають США