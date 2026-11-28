Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возобновления боевых действий против Ирана американские военные нанесут удар по иранскому ядерному объекту на горе Пикакс. В то же время глава Белого дома выразил надежду, что Тегеран согласится заключить соглашение с Соединёнными Штатами, пишет УНН.

Подробности

По словам Трампа, Вашингтон в настоящее время пытается дать иранской стороне возможность дипломатического урегулирования конфликта.

Американский президент также заявил, что военно-воздушные и военно-морские силы Ирана, а также его противовоздушная оборона якобы понесли сокрушительные потери. В то же время он признал, что Тегеран может сохранять часть своего военного потенциала.

Трамп пригрозил новыми ударами по ядерной инфраструктуре Ирана

Глава Белого дома утверждает, что Иран не смог восстановить ранее уничтоженные американскими военными ядерные объекты.

Мы однозначно нанесли бы удар по горе Пикакс. Но мы не наблюдали там никакой серьёзной активности. Впрочем, было бы хорошо, если бы они заключили соглашение – заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжают внимательно следить за деятельностью Ирана.

Трамп не видит серьёзной поддержки Ирана со стороны России и Китая и считает, что они даже помогают США