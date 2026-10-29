Ціни на нафту знижуються: WTI впала до 101,91 долара за барель, Brent торгується по 115,32 долара

Світові ціни на нафту почали знижуватися на тлі повідомлень про можливе відновлення дипломатичних переговорів між США та Іраном. Трейдери оцінюють перспективи домовленостей, які можуть запобігти новим американським ударам по Тегерану. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Станом на ранок 29 жовтня за сінгапурським часом грудневі ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 0,9% – до 101,91 долара за барель. Водночас грудневі ф'ючерси на Brent за наведеними даними подорожчали на 1,3% – до 115,32 долара.

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Напередодні WTI зросла майже на 3%. Загалом протягом жовтня Brent додала близько 11%, досягнувши найвищого рівня з квітня на тлі тривалого конфлікту на Близькому Сході.

Переговори США та Ірану впливають на нафтовий ринок

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран продовжує надавати дипломатії шанс. За інформацією The Wall Street Journal, віцепрезидент США Джей Ді Венс контактував із представником іранського керівництва Мохсеном Резаї.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що переговори відбуваються через посередників, однак їхній результат залишається невизначеним.

Нам потрібно завершити роботу – або через угоду, або іншим шляхом. Ми дізнаємося, чи можуть переговори бути успішними – заявив Трамп.

За словами старшої трейдерки CIBC Private Wealth Group Ребекки Бабін, навіть повідомлення про контакти між високопосадовцями можуть спонукати інвесторів фіксувати прибутки та зменшувати закладену в ціни премію за геополітичний ризик.

Водночас ринки продовжують враховувати ймовірність нової військової операції США проти Ірану після проміжних американських виборів 3 листопада.

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