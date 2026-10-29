Цены на нефть снижаются: WTI упала до 101,91 доллара за баррель, Brent торгуется по 115,32 доллара

Мировые цены на нефть начали снижаться на фоне сообщений о возможном возобновлении дипломатических переговоров между США и Ираном. Трейдеры оценивают перспективы договорённостей, которые могут предотвратить новые американские удары по Тегерану. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро 29 октября по сингапурскому времени декабрьские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 0,9% — до 101,91 доллара за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на Brent, согласно приведённым данным, подорожали на 1,3% — до 115,32 доллара.

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Накануне WTI выросла почти на 3%. В целом в течение октября Brent прибавила около 11%, достигнув самого высокого уровня с апреля на фоне затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

Переговоры США и Ирана влияют на нефтяной рынок

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран продолжает давать дипломатии шанс. По информации The Wall Street Journal, вице-президент США Джей Ди Вэнс контактировал с представителем иранского руководства Мохсеном Резаи.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговоры проходят через посредников, однако их результат остаётся неопределённым.

Нам нужно завершить работу — либо посредством соглашения, либо другим путём. Мы узнаем, могут ли переговоры быть успешными — заявил Трамп.

По словам старшего трейдера CIBC Private Wealth Group Ребекки Бабин, даже сообщения о контактах между высокопоставленными чиновниками могут побудить инвесторов фиксировать прибыль и уменьшать заложенную в цены премию за геополитический риск.

В то же время рынки продолжают учитывать вероятность новой военной операции США против Ирана после промежуточных выборов в США 3 ноября.

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