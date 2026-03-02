ЗСУ знищили центр космічного зв’язку та низку російських РЛС у Криму та на Сході

$43.100.11
Ексклюзив
12:02 • 2782 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 10617 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 8936 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 34776 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 68082 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 63920 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 68478 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75452 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75418 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78781 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу2 березня, 03:04 • 20531 перегляди
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року2 березня, 03:40 • 17295 перегляди
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві2 березня, 04:12 • 10480 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 24396 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 13151 перегляди
Публікації
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 4194 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 10630 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 127323 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 133073 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 114102 перегляди
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Кувейт
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 1608 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 69103 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 66863 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 62193 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 60474 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

ЗСУ знищили центр космічного зв’язку та низку російських РЛС у Криму та на Сході

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Українські захисники 2 березня уразили центр дальнього космічного зв'язку та РЛС "Подльот-К1" у Криму. Знищено також станції "Каста 2Е2" та "ЯСТРЕБ А-В" на Луганщині.

ЗСУ знищили центр космічного зв’язку та низку російських РЛС у Криму та на Сході

Українські захисники завдали потужного удару по стратегічній інфраструктурі ворога, знищивши ключові об’єкти космічної та радіолокаційної розвідки окупантів. У ніч на 2 березня підрозділи Сил оборони уразили центр дальнього космічного зв’язку в районі Вітиного та РЛС "Подльот–К1" у Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У рамках послідовних заходів зі зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України у ніч на 2 березня уразили центр дальнього космічного зв’язку у районі н.п. Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) "Подльот-К1" неподалік Виноградного у тимчасово окупованому українському Криму

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Окрім кримських об’єктів, під удар потрапили сучасні радіолокаційні системи на тимчасово захоплених територіях Луганської області. Зокрема, Генштаб підтвердив знищення станцій "Каста 2Е2" та "ЯСТРЕБ А-В".

Також ЗСУ відпрацювали по районах зосередження підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон" на Донеччині та Запоріжжі, ліквідувавши особовий склад спеціалістів.

СБУ спільно з Силами оборони уразила військові кораблі, ППО і нафтову інфраструктуру в порту новоросійськ у рф - джерела02.03.26, 12:43 • 2632 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Крим