ЗСУ знищили центр космічного зв’язку та низку російських РЛС у Криму та на Сході
Київ • УНН
Українські захисники 2 березня уразили центр дальнього космічного зв'язку та РЛС "Подльот-К1" у Криму. Знищено також станції "Каста 2Е2" та "ЯСТРЕБ А-В" на Луганщині.
Українські захисники завдали потужного удару по стратегічній інфраструктурі ворога, знищивши ключові об’єкти космічної та радіолокаційної розвідки окупантів. У ніч на 2 березня підрозділи Сил оборони уразили центр дальнього космічного зв’язку в районі Вітиного та РЛС "Подльот–К1" у Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
У рамках послідовних заходів зі зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України у ніч на 2 березня уразили центр дальнього космічного зв’язку у районі н.п. Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) "Подльот-К1" неподалік Виноградного у тимчасово окупованому українському Криму
Окрім кримських об’єктів, під удар потрапили сучасні радіолокаційні системи на тимчасово захоплених територіях Луганської області. Зокрема, Генштаб підтвердив знищення станцій "Каста 2Е2" та "ЯСТРЕБ А-В".
Також ЗСУ відпрацювали по районах зосередження підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон" на Донеччині та Запоріжжі, ліквідувавши особовий склад спеціалістів.
