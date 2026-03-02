$43.100.11
1 марта, 20:23 • 30899 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 63330 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 60414 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 66021 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 73722 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 74457 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 77944 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79692 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 82591 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 76194 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Иран заявляет, что нанес удар по американской авиации, разбившейся в Кувейте

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Иранское государственное телевидение утверждает, что Иран нанес удар по американскому самолету, который разбился в Кувейте. Иранское издание Tasnim заявляет о сбитии трех американских истребителей.

Иран заявляет, что нанес удар по американской авиации, разбившейся в Кувейте

Иран заявляет, что нанес удар по американскому самолету, разбившемуся в Кувейте, сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Иранское государственное телевидение, как отмечает AP, заявило, что Иран нанес удар по одному из американских самолетов, потерпевших крушение в Кувейте. Подробности не сообщаются.

В то же время иранское издание Tasnim заявило, что "количество сбитых американских истребителей достигло 3". "Центральная база Хатам аль-Анбия сообщила, что 3 американских истребителя были сбиты огнем иранской ПВО".

Истребитель США F-15 разбился в Кувейте - СМИ02.03.26, 08:33 • 5460 просмотров

Министерство обороны Кувейта ранее в понедельник заявило, что несколько единиц американской военной авиации разбились, все пилоты благополучно катапультировались и находятся в стабильном состоянии.

Военные США не сразу ответили на запрос о комментарии.

В Кувейте заявили о падении нескольких единиц военной авиации США02.03.26, 10:19 • 4206 просмотров

Юлия Шрамко

