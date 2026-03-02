Иран заявляет, что нанес удар по американской авиации, разбившейся в Кувейте

Иран заявляет, что нанес удар по американскому самолету, разбившемуся в Кувейте, сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Иранское государственное телевидение, как отмечает AP, заявило, что Иран нанес удар по одному из американских самолетов, потерпевших крушение в Кувейте. Подробности не сообщаются.

В то же время иранское издание Tasnim заявило, что "количество сбитых американских истребителей достигло 3". "Центральная база Хатам аль-Анбия сообщила, что 3 американских истребителя были сбиты огнем иранской ПВО".

Министерство обороны Кувейта ранее в понедельник заявило, что несколько единиц американской военной авиации разбились, все пилоты благополучно катапультировались и находятся в стабильном состоянии.

Военные США не сразу ответили на запрос о комментарии.

