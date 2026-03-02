Іран заявляє, що завдав удару по американській авіації, що розбилася в Кувейті

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
12:02 • 702 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 6472 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 6256 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 33524 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 66826 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 63177 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 67947 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75175 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75175 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78575 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.8м/с
61%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ2 березня, 02:27 • 21098 перегляди
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу2 березня, 03:04 • 19673 перегляди
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року2 березня, 03:40 • 16483 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 23470 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 12310 перегляди
Публікації
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 1876 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 6476 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 126350 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 132137 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 113189 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Ніна Южаніна
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 244 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 68552 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 66338 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 61710 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 60015 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian
С-300

Іран заявляє, що завдав удару по американській авіації, що розбилася в Кувейті

Київ • УНН

 • 2244 перегляди

Іранське державне телебачення стверджує, що Іран завдав удару по американському літаку, який розбився в Кувейті. Іранське видання Tasnim заявляє про збиття трьох американських винищувачів.

Іран заявляє, що завдав удару по американській авіації, що розбилася в Кувейті

Іран заявляє, що завдав удару по американському літаку, що розбився в Кувейті, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Іранське державне телебачення, як зазначає AP, заявило, що Іран завдав удару по одному з американських літаків, які зазнали аварії в Кувейті. Подробиць не повідомляється.

Водночас іранське видання Tasnim заявило, що "кільксть збитих американських винищувачів досягла 3". "Центральна база Хатам аль-Анбія повідомила, що 3 американські винищувачі були збиті вогнем іранської ППО".

Винищувач США F-15 розбився у Кувейті - ЗМІ02.03.26, 08:33 • 5806 переглядiв

Міністерство оборони Кувейту раніше в понеділок заявило, що кілька одиниць американської військової авіації розбилися, усі пілоти благополучно катапультувалися і перебувають у стабільному стані.

Військові США не одразу відповіли на запит про коментар.

У Кувейті заявили про падіння кількох одиниць військової авіації США02.03.26, 10:19 • 4576 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Сутички
Ассошіейтед Прес
Кувейт
Іран