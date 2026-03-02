Іран заявляє, що завдав удару по американській авіації, що розбилася в Кувейті
Іранське державне телебачення стверджує, що Іран завдав удару по американському літаку, який розбився в Кувейті. Іранське видання Tasnim заявляє про збиття трьох американських винищувачів.
Іран заявляє, що завдав удару по американському літаку, що розбився в Кувейті, повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Іранське державне телебачення, як зазначає AP, заявило, що Іран завдав удару по одному з американських літаків, які зазнали аварії в Кувейті. Подробиць не повідомляється.
Водночас іранське видання Tasnim заявило, що "кільксть збитих американських винищувачів досягла 3". "Центральна база Хатам аль-Анбія повідомила, що 3 американські винищувачі були збиті вогнем іранської ППО".
Міністерство оборони Кувейту раніше в понеділок заявило, що кілька одиниць американської військової авіації розбилися, усі пілоти благополучно катапультувалися і перебувають у стабільному стані.
Військові США не одразу відповіли на запит про коментар.
