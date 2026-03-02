Винищувач США F-15 розбився у Кувейті - ЗМІ

У мережі поширюються повідомлення про падіння американського винищувача F-15 у Кувейті, пише УНН.

Деталі

Як зазначає UK Defence Journal, повідомлення регіональних ЗМІ та широко поширені повідомлення у соціальних мережах стверджують, що винищувач F-15 ВПС США розбився в Кувейті на тлі поточної регіональної напруженості. Перші повідомлення вказують на те, що літак упав на півночі Кувейту, неподалік від іракського кордону, імовірно, у малонаселеному районі поряд з водним шляхом Хор-Абдулла, що розділяє Ірак і Кувейт.

Згідно з початковими повідомленнями з посиланням на іракські та кувейтські джерела, пілот, як повідомляється, успішно катапультувався перед ударом. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що жителі району надали допомогу пілоту після приземлення. Приблизно водночас жителі деяких районів Кувейту, як повідомляється, чули вибухи та сирени повітряної тривоги, а також посилення військової активності у таких районах, як Джахра та Десятий округ. Ці повідомлення залишаються непідтвердженими.

В інтернеті широко розповсюджуються відеозаписи, на яких, як стверджується, винищувач F-15E Strike Eagle стрімко знижується, залишаючи за собою димний слід з видимим полум'ям з одного двигуна, перш ніж він зникає з поля зору. На відео, схоже, знято літак в останні миті перед зіткненням. Справжність, час і точне розташування відео поки офіційно не підтверджені.

В одному широко цитованому повідомленні говорилося, що винищувач F-15 Eagle, який експлуатує ВПС США, "імовірно розбився в Кувейті", і що з'являються додаткові відеозаписи. Однак офіційної заяви про втрату літака, обставини інциденту або ідентифікацію модифікації літака поки немає.

Подробиці про причину аварії, чи то механічна несправність, ворожі дії чи інший фактор, не розголошуються. Від Пентагону або ВПС США також відразу не надходило офіційне підтвердження повідомлень або офіційне підтвердження статусу пілота.

На момент написання статті влада США публічно не підтвердила аварію і не надала додаткових подробиць. UK Defence Journal звернулося до відповідних посадових осіб за коментарями та роз'ясненнями.

Довідково

F-15 Eagle - це двопогодовий тактичний винищувач, призначений для встановлення і підтримки переваги в повітрі. За даними ВПС США, він поєднує у собі високу маневреність, прискорення, дальність польоту та передову авіоніку. Високе співвідношення тяги до ваги та низьке питоме навантаження на крило є ключовими факторами його ефективності у повітряному бою. Варіант F-15E Strike Eagle налаштований як для завоювання переваги в повітрі, так і для глибоких ударів.