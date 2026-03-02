Винищувач США F-15 розбився у Кувейті - ЗМІ

$43.210.00
1 березня, 20:23 • 17984 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 29751 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 29635 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 36040 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 49533 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 62169 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 68235 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 76965 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 79239 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74523 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Графіки відключень електроенергії
США поспішають знищити ракетні та безпілотні сили Ірану до вичерпання ракет до систем ППО - WSJ1 березня, 23:32 • 19069 перегляди
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС2 березня, 00:05 • 20264 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters00:42 • 17838 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним01:16 • 18763 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ01:51 • 18575 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 95085 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 100615 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 83486 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 85063 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 85120 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Іван Федоров
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Німеччина
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 48421 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 47111 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 44148 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 43218 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 56215 перегляди
Техніка
The Guardian
The New York Times
Шахед-136

Винищувач США F-15 розбився у Кувейті - ЗМІ

Київ • УНН

 • 56 перегляди

В Кувейті розбився американський винищувач F-15, пілот успішно катапультувався. Інцидент стався на тлі регіональної напруженості, офіційних підтверджень поки немає.

Винищувач США F-15 розбився у Кувейті - ЗМІ

У мережі поширюються повідомлення про падіння американського винищувача F-15 у Кувейті, пише УНН.

Деталі

Як зазначає UK Defence Journal, повідомлення регіональних ЗМІ та широко поширені повідомлення у соціальних мережах стверджують, що винищувач F-15 ВПС США розбився в Кувейті на тлі поточної регіональної напруженості. Перші повідомлення вказують на те, що літак упав на півночі Кувейту, неподалік від іракського кордону, імовірно, у малонаселеному районі поряд з водним шляхом Хор-Абдулла, що розділяє Ірак і Кувейт.

Згідно з початковими повідомленнями з посиланням на іракські та кувейтські джерела, пілот, як повідомляється, успішно катапультувався перед ударом. Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що жителі району надали допомогу пілоту після приземлення. Приблизно водночас жителі деяких районів Кувейту, як повідомляється, чули вибухи та сирени повітряної тривоги, а також посилення військової активності у таких районах, як Джахра та Десятий округ. Ці повідомлення залишаються непідтвердженими.

В інтернеті широко розповсюджуються відеозаписи, на яких, як стверджується, винищувач F-15E Strike Eagle стрімко знижується, залишаючи за собою димний слід з видимим полум'ям з одного двигуна, перш ніж він зникає з поля зору. На відео, схоже, знято літак в останні миті перед зіткненням. Справжність, час і точне розташування відео поки офіційно не підтверджені.

В одному широко цитованому повідомленні говорилося, що винищувач F-15 Eagle, який експлуатує ВПС США, "імовірно розбився в Кувейті", і що з'являються додаткові відеозаписи. Однак офіційної заяви про втрату літака, обставини інциденту або ідентифікацію модифікації літака поки немає.

Подробиці про причину аварії, чи то механічна несправність, ворожі дії чи інший фактор, не розголошуються. Від Пентагону або ВПС США також відразу не надходило офіційне підтвердження повідомлень або офіційне підтвердження статусу пілота.

На момент написання статті влада США публічно не підтвердила аварію і не надала додаткових подробиць. UK Defence Journal звернулося до відповідних посадових осіб за коментарями та роз'ясненнями.

Довідково

F-15 Eagle - це двопогодовий тактичний винищувач, призначений для встановлення і підтримки переваги в повітрі. За даними ВПС США, він поєднує у собі високу маневреність, прискорення, дальність польоту та передову авіоніку. Високе співвідношення тяги до ваги та низьке питоме навантаження на крило є ключовими факторами його ефективності у повітряному бою. Варіант F-15E Strike Eagle налаштований як для завоювання переваги в повітрі, так і для глибоких ударів.

Юлія Шрамко

Світ
Техніка
Повітряна тривога
Соціальна мережа
F-15 Eagle
Повітряні сили США
Пентагон
Ірак
Кувейт