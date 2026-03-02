Истребитель США F-15 разбился в Кувейте - СМИ

В сети распространяются сообщения о падении американского истребителя F-15 в Кувейте, пишет УНН.

Детали

Как отмечает UK Defence Journal, сообщения региональных СМИ и широко распространенные сообщения в социальных сетях утверждают, что истребитель F-15 ВВС США разбился в Кувейте на фоне текущей региональной напряженности. Первые сообщения указывают на то, что самолет упал на севере Кувейта, недалеко от иракской границы, предположительно, в малонаселенном районе рядом с водным путем Хор-Абдулла, разделяющим Ирак и Кувейт.

Согласно первоначальным сообщениям со ссылкой на иракские и кувейтские источники, пилот, как сообщается, успешно катапультировался перед ударом. Некоторые местные СМИ сообщают, что жители района оказали помощь пилоту после приземления. Приблизительно в то же время жители некоторых районов Кувейта, как сообщается, слышали взрывы и сирены воздушной тревоги, а также усиление военной активности в таких районах, как Джахра и Десятый округ. Эти сообщения остаются неподтвержденными.

В интернете широко распространяются видеозаписи, на которых, как утверждается, истребитель F-15E Strike Eagle стремительно снижается, оставляя за собой дымный след с видимым пламенем из одного двигателя, прежде чем он исчезает из поля зрения. На видео, похоже, снят самолет в последние мгновения перед столкновением. Подлинность, время и точное расположение видео пока официально не подтверждены.

В одном широко цитируемом сообщении говорилось, что истребитель F-15 Eagle, эксплуатируемый ВВС США, "предположительно разбился в Кувейте", и что появляются дополнительные видеозаписи. Однако официального заявления о потере самолета, обстоятельствах инцидента или идентификации модификации самолета пока нет.

Подробности о причине аварии, будь то механическая неисправность, враждебные действия или другой фактор, не разглашаются. От Пентагона или ВВС США также сразу не поступало официального подтверждения сообщений или официального подтверждения статуса пилота.

На момент написания статьи власти США публично не подтвердили аварию и не предоставили дополнительных подробностей. UK Defence Journal обратилось к соответствующим должностным лицам за комментариями и разъяснениями.

Справочно

F-15 Eagle — это двухпогодный тактический истребитель, предназначенный для установления и поддержания превосходства в воздухе. По данным ВВС США, он сочетает в себе высокую маневренность, ускорение, дальность полета и передовую авионику. Высокое соотношение тяги к весу и низкая удельная нагрузка на крыло являются ключевыми факторами его эффективности в воздушном бою. Вариант F-15E Strike Eagle настроен как для завоевания превосходства в воздухе, так и для глубоких ударов.