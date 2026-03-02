У Кувейті заявили про падіння кількох одиниць військової авіації США

Міністерство оборони Кувейту заявило, що в понеділок розбилися "кілька одиниць військової авіації США", пише УНН з посиланням на CNN та Sky News.

Деталі

Воно зазначає, що екіпажі авіації "вижили неушкодженими" та перебувають у "стабільному" стані після евакуації та перевезення до лікарень.

Міністерство заявляє, що продовжує розслідування "причин інциденту".

Ця заява з'явилася після того, як було опубліковано відео, на яких видно, як винищувач розбився в Кувейті, а пілот спустився на землю на парашуті.

Винищувач США F-15 розбився у Кувейті - ЗМІ