1 березня, 20:23 • 23377 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 43825 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 42870 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 48911 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 60014 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 67622 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 72414 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 78228 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 80698 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75301 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Техніка
Соціальна мережа
Х-101
F-15 Eagle
The New York Times

У Кувейті заявили про падіння кількох одиниць військової авіації США

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Міністерство оборони Кувейту повідомило про аварію кількох одиниць військової авіації США. Екіпажі вижили неушкодженими та перебувають у стабільному стані.

У Кувейті заявили про падіння кількох одиниць військової авіації США

Міністерство оборони Кувейту заявило, що в понеділок розбилися "кілька одиниць військової авіації США", пише УНН з посиланням на CNN та Sky News.

Деталі

Воно зазначає, що екіпажі авіації "вижили неушкодженими" та перебувають у "стабільному" стані після евакуації та перевезення до лікарень.

Міністерство заявляє, що продовжує розслідування "причин інциденту".

Ця заява з'явилася після того, як було опубліковано відео, на яких видно, як винищувач розбився в Кувейті, а пілот спустився на землю на парашуті.

Винищувач США F-15 розбився у Кувейті - ЗМІ02.03.26, 08:33 • 3494 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Техніка
Кувейт