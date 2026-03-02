$43.100.11
The New York Times

В Кувейте заявили о падении нескольких единиц военной авиации США

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Министерство обороны Кувейта сообщило об аварии нескольких единиц военной авиации США. Экипажи выжили невредимыми и находятся в стабильном состоянии.

В Кувейте заявили о падении нескольких единиц военной авиации США

Министерство обороны Кувейта заявило, что в понедельник разбились "несколько единиц военной авиации США", пишет УНН со ссылкой на CNN и Sky News.

Детали

Оно отмечает, что экипажи авиации "выжили невредимыми" и находятся в "стабильном" состоянии после эвакуации и перевозки в больницы.

Министерство заявляет, что продолжает расследование "причин инцидента".

Это заявление появилось после того, как были опубликованы видео, на которых видно, как истребитель разбился в Кувейте, а пилот спустился на землю на парашюте.

Юлия Шрамко

