В Кувейте заявили о падении нескольких единиц военной авиации США
Киев • УНН
Министерство обороны Кувейта сообщило об аварии нескольких единиц военной авиации США. Экипажи выжили невредимыми и находятся в стабильном состоянии.
Министерство обороны Кувейта заявило, что в понедельник разбились "несколько единиц военной авиации США", пишет УНН со ссылкой на CNN и Sky News.
Детали
Оно отмечает, что экипажи авиации "выжили невредимыми" и находятся в "стабильном" состоянии после эвакуации и перевозки в больницы.
Министерство заявляет, что продолжает расследование "причин инцидента".
Это заявление появилось после того, как были опубликованы видео, на которых видно, как истребитель разбился в Кувейте, а пилот спустился на землю на парашюте.
