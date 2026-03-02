Geely опередила BYD по объемам поставок и зафиксировала рекордный разрыв в продажах с 2022 года

Компания Geely укрепила свое лидерство на китайском автомобильном рынке, поставив за первые два месяца текущего года на 76 000 единиц больше, чем ее главный конкурент BYD. В то время как продажи BYD упали на 36%, Geely продемонстрировала стабильность благодаря успешной реструктуризации брендов и высокой популярности новых моделей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Компания BYD, которая ранее обогнала Tesla по количеству произведенных электромобилей, сейчас сталкивается с серьезным давлением на внутреннем рынке Китая.

Генеральный директор Ван Чуаньфу признал, что технологическое преимущество компании постепенно нивелируется, поскольку конкуренты начали предлагать аналогичные решения по более доступным ценам.

Чтобы вернуть расположение покупателей, автопроизводитель готовит запуск новых технологий зарядки и усовершенствованных функций помощи водителю, которые должны стать ключевыми факторами роста в марте.

Успехи Geely на внутреннем рынке и развитие экспортного потенциала

Geely удалось завоевать долю рынка благодаря выпуску удачных моделей, в частности компактного хэтчбека Xingyuan, который стал настоящим бестселлером. Несмотря на общую "зиму электромобилей", компания демонстрирует устойчивость и в экспортном сегменте, поставив за границу почти 182 000 автомобилей за два месяца.

Хотя BYD все еще лидирует по объемам экспорта с ростом более чем на 50%, Geely уверенно сокращает этот отрыв, одновременно наращивая присутствие в бюджетных и среднеценовых сегментах.

Ценовые войны и новые условия финансирования для стимулирования спроса

Для поддержания продаж в сложный период после празднования Нового года, ведущие автопроизводители, включая Xiaomi и Tesla, запускают сверхдолгосрочные программы кредитования сроком до восьми лет. Такие меры с нулевыми или минимальными процентными ставками призваны привлечь клиентов без прямого снижения цен, которое привлекает внимание регуляторов.

Однако эксперты предостерегают, что подобная стратегия может негативно повлиять на маржинальность бизнеса и ограничить капитал, необходимый для разработки будущих инноваций.

