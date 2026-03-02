$43.100.11
1 марта, 20:23 • 23825 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 45132 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 44056 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 50112 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 60979 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 68143 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 72842 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 78339 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 80810 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 75362 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Geely опередила BYD по объемам поставок и зафиксировала рекордный разрыв в продажах с 2022 года

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Geely укрепила лидерство на китайском авторынке, поставив на 76 000 единиц больше, чем BYD за первые два месяца года. BYD сталкивается с давлением, в то время как Geely демонстрирует стабильность благодаря реструктуризации и новым моделям.

Geely опередила BYD по объемам поставок и зафиксировала рекордный разрыв в продажах с 2022 года

Компания Geely укрепила свое лидерство на китайском автомобильном рынке, поставив за первые два месяца текущего года на 76 000 единиц больше, чем ее главный конкурент BYD. В то время как продажи BYD упали на 36%, Geely продемонстрировала стабильность благодаря успешной реструктуризации брендов и высокой популярности новых моделей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Компания BYD, которая ранее обогнала Tesla по количеству произведенных электромобилей, сейчас сталкивается с серьезным давлением на внутреннем рынке Китая.

Генеральный директор Ван Чуаньфу признал, что технологическое преимущество компании постепенно нивелируется, поскольку конкуренты начали предлагать аналогичные решения по более доступным ценам.

Subaru призывает владельцев новых гибридов Crosstrek и Forester избегать полных баков из-за риска пожара28.02.26, 04:18 • 5917 просмотров

Чтобы вернуть расположение покупателей, автопроизводитель готовит запуск новых технологий зарядки и усовершенствованных функций помощи водителю, которые должны стать ключевыми факторами роста в марте.

Успехи Geely на внутреннем рынке и развитие экспортного потенциала

Geely удалось завоевать долю рынка благодаря выпуску удачных моделей, в частности компактного хэтчбека Xingyuan, который стал настоящим бестселлером. Несмотря на общую "зиму электромобилей", компания демонстрирует устойчивость и в экспортном сегменте, поставив за границу почти 182 000 автомобилей за два месяца.

Хотя BYD все еще лидирует по объемам экспорта с ростом более чем на 50%, Geely уверенно сокращает этот отрыв, одновременно наращивая присутствие в бюджетных и среднеценовых сегментах.

Ценовые войны и новые условия финансирования для стимулирования спроса

Для поддержания продаж в сложный период после празднования Нового года, ведущие автопроизводители, включая Xiaomi и Tesla, запускают сверхдолгосрочные программы кредитования сроком до восьми лет. Такие меры с нулевыми или минимальными процентными ставками призваны привлечь клиентов без прямого снижения цен, которое привлекает внимание регуляторов.

Однако эксперты предостерегают, что подобная стратегия может негативно повлиять на маржинальность бизнеса и ограничить капитал, необходимый для разработки будущих инноваций.

Европейский рынок новых автомобилей сменил лидеров - какие бестселлеры27.02.26, 09:21 • 4423 просмотра

Степан Гафтко

