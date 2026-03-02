$43.100.11
1 березня, 20:23 • 23068 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 43031 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 42160 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 48193 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 59412 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 67278 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 72137 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 78144 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 80614 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75244 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Geely випередила BYD за обсягами поставок та зафіксувала рекордний розрив у продажах з 2022 року

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Geely зміцнила лідерство на китайському авторинку, поставивши на 76 000 одиниць більше, ніж BYD за перші два місяці року. BYD стикається з тиском, тоді як Geely демонструє стабільність завдяки реструктуризації та новим моделям.

Geely випередила BYD за обсягами поставок та зафіксувала рекордний розрив у продажах з 2022 року

Компанія Geely зміцнила своє лідерство на китайському автомобільному ринку, поставивши за перші два місяці поточного року на 76 000 одиниць більше, ніж її головний конкурент BYD. У той час як продажі BYD впали на 36%, Geely продемонструвала стабільність завдяки успішній реструктуризації брендів та високій популярності нових моделей. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія BYD, яка раніше обігнала Tesla за кількістю вироблених електромобілів, наразі стикається з серйозним тиском на внутрішньому ринку Китаю.

Генеральний директор Ван Чуаньфу визнав, що технологічна перевага компанії поступово нівелюється, оскільки конкуренти почали пропонувати аналогічні рішення за доступнішими цінами.

Щоб повернути прихильність покупців, автовиробник готує запуск нових технологій заряджання та вдосконалених функцій допомоги водієві, які мають стати ключовими факторами зростання у березні.

Успіхи Geely на внутрішньому ринку та розвиток експортного потенціалу

Geely вдалося завоювати частку ринку завдяки випуску вдалих моделей, зокрема компактного хетчбека Xingyuan, який став справжнім бестселером. Попри загальну "зиму електромобілів", компанія демонструє стійкість і в експортному сегменті, поставивши за кордон майже 182 000 автомобілів за два місяці.

Хоча BYD все ще лідирує за обсягами експорту зі зростанням понад 50%, Geely впевнено скорочує цей відрив, одночасно нарощуючи присутність у бюджетних та середньоцінових сегментах.

Цінові війни та нові умови фінансування для стимулювання попиту

Для підтримки продажів у складний період після святкування Нового року, провідні автовиробники, включаючи Xiaomi та Tesla, запускають наддовгострокові програми кредитування терміном до восьми років. Такі заходи з нульовими або мінімальними відсотковими ставками покликані залучити клієнтів без прямого зниження цін, яке привертає увагу регуляторів.

Проте експерти застерігають, що подібна стратегія може негативно вплинути на маржинальність бізнесу та обмежити капітал, необхідний для розробки майбутніх інновацій.

Степан Гафтко

