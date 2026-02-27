$43.210.03
26 лютого, 22:38 • 15590 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 28646 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 27515 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 28626 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 25968 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 40801 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21274 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 101710 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46476 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53732 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Європейський ринок нових авто змінив лідерів - які бестселери

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

У січні 2026 року Renault Clio став бестселером на європейському ринку нових авто, продавши 14 660 одиниць. Це сталося завдяки гібридній версії та зростанню корпоративних продажів у Франції та Італії.

Європейський ринок нових авто змінив лідерів - які бестселери

Renault Clio очолив європейський ринок нових авто, повідомляє Укравтопром, пише УНН.

У січні 2026 року європейський ринок (вкл.: ЄС, Велика Британія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) продемонстрував зміну лідерів. Титул бестселера перейшов до Renault Clio

- повідомили в асоціації.

Як зазначається, лідерство моделі було забезпечено виходом гібридної версії та ростом корпоративних продажів у Франції та Італії.

Топ-10 європейського ринку нових авто:

  1. Renault Clio - 14 660 од. (+12% до січня 2025 р.).
    1. VW T-Roc - 14 606 од. (-0,4%).
      1. Peugeot 208 - 14 513 од. (-14%).
        1. VW Golf - 13 898 од. (+6%).
          1. Skoda Octavia - 13 540 од. (+11%).
            1. Toyota Corolla - 13 280 од. (+9%).
              1. Fiat Panda - 13 194 од. (+24%).
                1. Dacia Duster - 12 870 од. (+5%).
                  1. Dacia Sandero - 12 580 од. (-35%).
                    1. Kia Sportage - 11 744 од. (-6%).

