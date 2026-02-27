Європейський ринок нових авто змінив лідерів - які бестселери
Київ • УНН
У січні 2026 року Renault Clio став бестселером на європейському ринку нових авто, продавши 14 660 одиниць. Це сталося завдяки гібридній версії та зростанню корпоративних продажів у Франції та Італії.
Renault Clio очолив європейський ринок нових авто, повідомляє Укравтопром, пише УНН.
У січні 2026 року європейський ринок (вкл.: ЄС, Велика Британія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) продемонстрував зміну лідерів. Титул бестселера перейшов до Renault Clio
Як зазначається, лідерство моделі було забезпечено виходом гібридної версії та ростом корпоративних продажів у Франції та Італії.
Топ-10 європейського ринку нових авто:
- Renault Clio - 14 660 од. (+12% до січня 2025 р.).
- VW T-Roc - 14 606 од. (-0,4%).
- Peugeot 208 - 14 513 од. (-14%).
- VW Golf - 13 898 од. (+6%).
- Skoda Octavia - 13 540 од. (+11%).
- Toyota Corolla - 13 280 од. (+9%).
- Fiat Panda - 13 194 од. (+24%).
- Dacia Duster - 12 870 од. (+5%).
- Dacia Sandero - 12 580 од. (-35%).
- Kia Sportage - 11 744 од. (-6%).
