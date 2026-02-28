Subaru призывает владельцев новых гибридов Crosstrek и Forester избегать полных баков из-за риска пожара

$43.210.03
27 февраля, 19:28
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 21527 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 27328 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 37183 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 37537 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 39597 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 54191 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46452 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39937 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33960 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды 27 февраля, 18:52
Число жертв аварии трамвая в Милане возросло: водитель говорит, что ему стало плохо 27 февраля, 19:50
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет 27 февраля, 20:06
Белый дом созвал экстренное совещание из-за использования военных лазеров на границе с Мексикой 27 февраля, 20:41
Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару 27 февраля, 21:30
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 10386 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 16512 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 17065 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 21621 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 23391 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Китай
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 8370 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 10205 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 10935 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 24831 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53555 просмотра
Subaru призывает владельцев новых гибридов Crosstrek и Forester избегать полных баков из-за риска пожара

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

Subaru отзывает более 69 тысяч гибридных автомобилей Crosstrek 2026 и Forester Hybrid 2025 из-за дефекта топливной системы. Владельцам рекомендуют не заправлять бак более чем наполовину до устранения неисправности.

Subaru призывает владельцев новых гибридов Crosstrek и Forester избегать полных баков из-за риска пожара

Японский автопроизводитель Subaru объявил о добровольном отзыве более 69 тысяч автомобилей моделей Crosstrek 2026 года и Forester Hybrid 2025 года из-за выявленного дефекта топливной системы. Компания рекомендует владельцам парковать машины исключительно на открытом воздухе и не заправлять бензобак более чем наполовину до момента устранения неисправности. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Расследование Subaru показало, что при значительном нагревании воздуха давление внутри почти полного бака растет, вызывая расширение емкости и выталкивание бензина вверх по горловине.

Из-за недостаточного уплотнения топливо может просачиваться наружу, что при наличии источника искры создает реальную угрозу пожара. В настоящее время зафиксировано 33 технических отчета о случаях утечки на рынке США, однако официальных данных о травмах или возгораниях вследствие этой проблемы пока не поступало.

Сроки ремонта и советы для безопасной эксплуатации

Для решения проблемы дилеры установят новую улучшенную прокладку с уплотнительным кольцом, которая обеспечит герметичность системы. Необходимые детали поступят в сервисные центры в конце марта, а официальное уведомление владельцев о начале ремонтной кампании запланировано на 25 марта 2026 года.

До завершения технических работ производитель настоятельно просит клиентов держать уровень топлива в пределах 50%, отмечая при этом, что полностью пустой бак также нежелателен из-за риска повреждения топливного насоса.

Компания Ford объявила об отзыве более 4 млн пикапов из-за дефектов тормозной системы 27.02.26, 05:13

Степан Гафтко

