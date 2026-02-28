Subaru призывает владельцев новых гибридов Crosstrek и Forester избегать полных баков из-за риска пожара

Японский автопроизводитель Subaru объявил о добровольном отзыве более 69 тысяч автомобилей моделей Crosstrek 2026 года и Forester Hybrid 2025 года из-за выявленного дефекта топливной системы. Компания рекомендует владельцам парковать машины исключительно на открытом воздухе и не заправлять бензобак более чем наполовину до момента устранения неисправности. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Расследование Subaru показало, что при значительном нагревании воздуха давление внутри почти полного бака растет, вызывая расширение емкости и выталкивание бензина вверх по горловине.

Из-за недостаточного уплотнения топливо может просачиваться наружу, что при наличии источника искры создает реальную угрозу пожара. В настоящее время зафиксировано 33 технических отчета о случаях утечки на рынке США, однако официальных данных о травмах или возгораниях вследствие этой проблемы пока не поступало.

Сроки ремонта и советы для безопасной эксплуатации

Для решения проблемы дилеры установят новую улучшенную прокладку с уплотнительным кольцом, которая обеспечит герметичность системы. Необходимые детали поступят в сервисные центры в конце марта, а официальное уведомление владельцев о начале ремонтной кампании запланировано на 25 марта 2026 года.

До завершения технических работ производитель настоятельно просит клиентов держать уровень топлива в пределах 50%, отмечая при этом, что полностью пустой бак также нежелателен из-за риска повреждения топливного насоса.

