Компания Ford объявила об отзыве более 4 млн пикапов из-за дефектов тормозной системы
Киев • УНН
Ford Motor Company отзывает более 4,3 миллиона автомобилей в США из-за программного сбоя, который может привести к отказу тормозов прицепа и неисправности внешнего освещения. Проблема касается моделей F-150, F-250 Super Duty, Maverick, Ranger, Expedition, Lincoln Navigator и E-Transit 2021–2026 годов выпуска.
Автогигант Ford Motor Company инициировал одну из самых масштабных сервисных кампаний в своей истории, охватывающую более 4,3 миллиона транспортных средств на рынке США. Причиной стал критический программный сбой, который может привести к полному отказу тормозов прицепа и неисправности внешнего освещения, что существенно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Согласно отчету, поданному в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), основная проблема заключается в интегрированном модуле прицепа (ITRM). Из-за программной ошибки этот блок может терять связь с бортовой системой автомобиля, в результате чего прицеп остается без стоп-сигналов, указателей поворота и рабочих тормозов.
Под сервисную кампанию попали самые популярные модели пикапов F-150 и F-250 Super Duty 2021–2026 годов выпуска, а также Maverick, Ranger, внедорожники Expedition и люксовые Lincoln Navigator. Проблема затронула даже новейшие электрические фургоны E-Transit 2026 модельного года.
Масштабы угрозы и меры безопасности от производителя
Наибольшее количество потенциально опасных авто приходится на флагманские пикапы F-150, которых насчитывается более 2,3 миллиона единиц.
Неработающие фонари или тормоза прицепа могут снизить способность водителя управлять прицепом и уменьшить видимость для других участников дорожного движения, увеличивая риск аварии
В настоящее время компания готовит обновление программного обеспечения, которое должно устранить критическую уязвимость. Владельцам пострадавших автомобилей настоятельно рекомендуют воздержаться от транспортировки прицепов до момента визита в сервисный центр и проверки системы на соответствие федеральным стандартам безопасности.
