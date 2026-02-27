$43.240.02
Компания Ford объявила об отзыве более 4 млн пикапов из-за дефектов тормозной системы

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Ford Motor Company отзывает более 4,3 миллиона автомобилей в США из-за программного сбоя, который может привести к отказу тормозов прицепа и неисправности внешнего освещения. Проблема касается моделей F-150, F-250 Super Duty, Maverick, Ranger, Expedition, Lincoln Navigator и E-Transit 2021–2026 годов выпуска.

Компания Ford объявила об отзыве более 4 млн пикапов из-за дефектов тормозной системы

Автогигант Ford Motor Company инициировал одну из самых масштабных сервисных кампаний в своей истории, охватывающую более 4,3 миллиона транспортных средств на рынке США. Причиной стал критический программный сбой, который может привести к полному отказу тормозов прицепа и неисправности внешнего освещения, что существенно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету, поданному в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), основная проблема заключается в интегрированном модуле прицепа (ITRM). Из-за программной ошибки этот блок может терять связь с бортовой системой автомобиля, в результате чего прицеп остается без стоп-сигналов, указателей поворота и рабочих тормозов.

Tesla представила бюджетную версию Cybertruck со скидкой $20 тыс. и ограниченным сроком действия предложения23.02.26, 03:47 • 4362 просмотра

Под сервисную кампанию попали самые популярные модели пикапов F-150 и F-250 Super Duty 2021–2026 годов выпуска, а также Maverick, Ranger, внедорожники Expedition и люксовые Lincoln Navigator. Проблема затронула даже новейшие электрические фургоны E-Transit 2026 модельного года.

Масштабы угрозы и меры безопасности от производителя

Наибольшее количество потенциально опасных авто приходится на флагманские пикапы F-150, которых насчитывается более 2,3 миллиона единиц.

Неработающие фонари или тормоза прицепа могут снизить способность водителя управлять прицепом и уменьшить видимость для других участников дорожного движения, увеличивая риск аварии

– отмечают представители Ford в официальной документации.

В настоящее время компания готовит обновление программного обеспечения, которое должно устранить критическую уязвимость. Владельцам пострадавших автомобилей настоятельно рекомендуют воздержаться от транспортировки прицепов до момента визита в сервисный центр и проверки системы на соответствие федеральным стандартам безопасности.

Ford и Geely ведут переговоры о стратегическом партнерстве в Европе – Reuters04.02.26, 07:24 • 3390 просмотров

Степан Гафтко

