Красный Полумесяц заявил о 555 погибших из-за ударов по Ирану
Киев • УНН
Иранское общество Красного Полумесяца сообщило о по меньшей мере 555 погибших в Иране в результате израильско-американских авиаударов. Атаки охватили 131 город страны.
Красный Полумесяц заявил о по меньшей мере 555 погибших в результате израильско-американских атак в Иране, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
"Иранское общество Красного Полумесяца заявило в понедельник, что в результате американо-израильской кампании авиаударов по Ирану в Исламской Республике погибло по меньшей мере 555 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации издания, общество добавило, что во время войны на данный момент атакам в стране подвергся 131 город.
Напомним
Конфликт между Ираном, Израилем и США привел к гибели более 100 учениц в Иране и 10 человек в Израиле.
В общей сложности зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданских и военных в шести странах региона.