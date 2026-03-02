$43.100.11
1 марта, 20:23 • 27115 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 53793 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 51924 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 57873 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 67295 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 71414 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 75469 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79075 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 81715 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 75827 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Красный Полумесяц заявил о 555 погибших из-за ударов по Ирану

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Иранское общество Красного Полумесяца сообщило о по меньшей мере 555 погибших в Иране в результате израильско-американских авиаударов. Атаки охватили 131 город страны.

Красный Полумесяц заявил о 555 погибших из-за ударов по Ирану

Красный Полумесяц заявил о по меньшей мере 555 погибших в результате израильско-американских атак в Иране, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Иранское общество Красного Полумесяца заявило в понедельник, что в результате американо-израильской кампании авиаударов по Ирану в Исламской Республике погибло по меньшей мере 555 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации издания, общество добавило, что во время войны на данный момент атакам в стране подвергся 131 город.

Напомним

Конфликт между Ираном, Израилем и США привел к гибели более 100 учениц в Иране и 10 человек в Израиле.

В общей сложности зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданских и военных в шести странах региона.

Алла Киосак

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Соединённые Штаты
Иран