Красный Полумесяц заявил о 555 погибших из-за ударов по Ирану

Красный Полумесяц заявил о по меньшей мере 555 погибших в результате израильско-американских атак в Иране, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Иранское общество Красного Полумесяца заявило в понедельник, что в результате американо-израильской кампании авиаударов по Ирану в Исламской Республике погибло по меньшей мере 555 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации издания, общество добавило, что во время войны на данный момент атакам в стране подвергся 131 город.

Напомним

Конфликт между Ираном, Израилем и США привел к гибели более 100 учениц в Иране и 10 человек в Израиле.

В общей сложности зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданских и военных в шести странах региона.