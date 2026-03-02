$43.100.11
1 березня, 20:23 • 26696 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 52731 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 50970 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 56945 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 66541 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 71048 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 75165 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79020 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 81649 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75797 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Графіки відключень електроенергії
Червоний Півмісяць заявив про 555 загиблих через удари по Ірану

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Іранське товариство Червоного Півмісяця повідомило про щонайменше 555 загиблих в Ірані внаслідок ізраїльсько-американських авіаударів. Атаки охопили 131 місто країни.

Червоний Півмісяць заявив про 555 загиблих через удари по Ірану

Червоний Півмісяць заявив про щонайменше 555 загиблих внаслідок ізраїльсько-американських атак в Ірані, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

"Іранське товариство Червоного Півмісяця заявило в понеділок, що в результаті американо-ізраїльської кампанії авіаударів по Ірану в Ісламській Республіці загинуло щонайменше 555 людей", - ідеться у дописі.

Окрім того, за інформацією видання, товариство додало, що під час війни наразі атаки в країні зазнало 131 місто.

Нагадаємо

Конфлікт між Іраном, Ізраїлем та США призвів до загибелі понад 100 учениць в Ірані та 10 людей в Ізраїлі.

Загалом зафіксовано численні жертви серед цивільних та військових у шести країнах регіону.

Алла Кіосак

Світ
Сутички
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Іран