Червоний Півмісяць заявив про 555 загиблих через удари по Ірану
Київ • УНН
Червоний Півмісяць заявив про щонайменше 555 загиблих внаслідок ізраїльсько-американських атак в Ірані, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
"Іранське товариство Червоного Півмісяця заявило в понеділок, що в результаті американо-ізраїльської кампанії авіаударів по Ірану в Ісламській Республіці загинуло щонайменше 555 людей", - ідеться у дописі.
Окрім того, за інформацією видання, товариство додало, що під час війни наразі атаки в країні зазнало 131 місто.
Нагадаємо
Конфлікт між Іраном, Ізраїлем та США призвів до загибелі понад 100 учениць в Ірані та 10 людей в Ізраїлі.
Загалом зафіксовано численні жертви серед цивільних та військових у шести країнах регіону.