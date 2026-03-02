$43.100.11
1 марта, 20:23
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Умер всемирно известный писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор культовых романов "Гиперион" и "Террор"

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

Всемирно известный писатель-фантаст Дэн Симмонс, лауреат премий "Хьюго" и "Локус", скончался в возрасте 77 лет в Колорадо. Он оставил более 30 романов, изменивших научную фантастику и ужасы.

Умер всемирно известный писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор культовых романов "Гиперион" и "Террор"
Фото: Alamy/Lebrecht Music & Arts

Выдающийся американский литератор, лауреат престижных премий "Хьюго" и "Локус", ушел из жизни в возрасте 77 лет в своем доме в штате Колорадо. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Дэн Симмонс оставил после себя наследие из более чем 30 романов, которые коренным образом изменили современную научную фантастику и жанр ужасов. Его самые известные произведения не только получили статус мировых бестселлеров, но и стали основой для успешных телеэкранизаций, завоевав привязанность миллионов читателей во всем мире.

Путь от школьного учителя до мастера мировой литературы

В течение 18 лет Дэн Симмонс работал учителем начальной школы, где ежедневно рассказывал своим ученикам эпические истории, которые впоследствии легли в основу его знаменитого цикла "Песни Гипериона".

Ушел из жизни легендарный дирижер Роман Кофман: когда и где состоится прощание26.02.26, 13:07 • 4045 просмотров

Первый успех пришел к автору в 1985 году с публикацией романа "Песнь Кали", после чего он создал ряд знаковых произведений, среди которых "Лето ночи", "Илион" и исторический триллер "Террор". Писатель мастерски сочетал научные теории с классической литературой, создавая уникальные миры, поражавшие своей глубиной и философским подтекстом.

Противоречивая политическая позиция и последние годы творчества

На поздних этапах карьеры Симмонс столкнулся с острой критикой из-за своих политических взглядов, выраженных в романе "Воспоминание", который многие восприняли как антиутопическую тираду против либеральных ценностей.

Сам автор отвергал обвинения в радикализме, подчеркивая свой многолетний опыт борьбы за гражданские права и работы в пользу Демократической партии.

Несмотря на политические дискуссии вокруг его последних работ, Дэн Симмонс остается в памяти коллег и поклонников как непревзойденный рассказчик, чье творчество определило облик интеллектуальной фантастики рубежа тысячелетий. 

Актер Мартин Шорт потерял дочь. Женщина ушла из жизни в результате самоубийства25.02.26, 17:23 • 9000 просмотров

Степан Гафтко

