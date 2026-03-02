Умер всемирно известный писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор культовых романов "Гиперион" и "Террор"
Киев • УНН
Всемирно известный писатель-фантаст Дэн Симмонс, лауреат премий "Хьюго" и "Локус", скончался в возрасте 77 лет в Колорадо. Он оставил более 30 романов, изменивших научную фантастику и ужасы.
Выдающийся американский литератор, лауреат престижных премий "Хьюго" и "Локус", ушел из жизни в возрасте 77 лет в своем доме в штате Колорадо. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Дэн Симмонс оставил после себя наследие из более чем 30 романов, которые коренным образом изменили современную научную фантастику и жанр ужасов. Его самые известные произведения не только получили статус мировых бестселлеров, но и стали основой для успешных телеэкранизаций, завоевав привязанность миллионов читателей во всем мире.
Путь от школьного учителя до мастера мировой литературы
В течение 18 лет Дэн Симмонс работал учителем начальной школы, где ежедневно рассказывал своим ученикам эпические истории, которые впоследствии легли в основу его знаменитого цикла "Песни Гипериона".
Первый успех пришел к автору в 1985 году с публикацией романа "Песнь Кали", после чего он создал ряд знаковых произведений, среди которых "Лето ночи", "Илион" и исторический триллер "Террор". Писатель мастерски сочетал научные теории с классической литературой, создавая уникальные миры, поражавшие своей глубиной и философским подтекстом.
Противоречивая политическая позиция и последние годы творчества
На поздних этапах карьеры Симмонс столкнулся с острой критикой из-за своих политических взглядов, выраженных в романе "Воспоминание", который многие восприняли как антиутопическую тираду против либеральных ценностей.
Сам автор отвергал обвинения в радикализме, подчеркивая свой многолетний опыт борьбы за гражданские права и работы в пользу Демократической партии.
Несмотря на политические дискуссии вокруг его последних работ, Дэн Симмонс остается в памяти коллег и поклонников как непревзойденный рассказчик, чье творчество определило облик интеллектуальной фантастики рубежа тысячелетий.
