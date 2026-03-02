Помер всесвітньо відомий письменник-фантаст Ден Сіммонс, автор культових романів "Гіперіон" та "Терор"
Всесвітньо відомий письменник-фантаст Ден Сіммонс, лауреат премій "Г’юго" та "Локус", помер у віці 77 років у Колорадо. Він залишив понад 30 романів, що змінили наукову фантастику та жахи.
Видатний американський літератор, лауреат престижних премій "Г’юго" та "Локус", пішов із життя у віці 77 років у своєму будинку в штаті Колорадо. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Ден Сіммонс залишив після себе спадщину з понад 30 романів, які докорінно змінили сучасну наукову фантастику та жанр жахів. Його найвідоміші твори не лише здобули статус світових бестселерів, а й стали основою для успішних телеекранізацій, завоювавши прихильність мільйонів читачів у всьому світі.
Шлях від шкільного вчителя до майстра світової літератури
Протягом 18 років Ден Сіммонс працював учителем початкової школи, де щодня розповідав своїм учням епічні історії, які згодом лягли в основу його знаменитого циклу "Пісні Гіперіона".
Перший успіх прийшов до автора у 1985 році з публікацією роману "Пісня Калі", після чого він створив низку знакових творів, серед яких "Літо ночі", "Іліум" та історичний трилер "Терор". Письменник майстерно поєднував наукові теорії з класичною літературою, створюючи унікальні світи, що вражали своєю глибиною та філософським підтекстом.
Суперечлива політична позиція та останні роки творчості
На пізніх етапах кар'єри Сіммонс зіткнувся з гострою критикою через свої політичні погляди, висловлені у романі "Спогад", який багато хто сприйняв як антиутопічну тираду проти ліберальних цінностей.
Сам автор відкидав звинувачення у радикалізмі, наголошуючи на своєму багаторічному досвіді боротьби за громадянські права та праці на користь Демократичної партії.
Попри політичні дискусії навколо його останніх праць, Ден Сіммонс залишається в пам’яті колег та шанувальників як неперевершений оповідач, чия творчість визначила обличчя інтелектуальної фантастики межі тисячоліть.
