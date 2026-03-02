$43.100.11
1 березня, 20:23 • 24918 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 47934 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 46608 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 52647 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 63026 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 69252 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 73725 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 78645 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 81157 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75549 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Помер всесвітньо відомий письменник-фантаст Ден Сіммонс, автор культових романів "Гіперіон" та "Терор"

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Всесвітньо відомий письменник-фантаст Ден Сіммонс, лауреат премій "Г’юго" та "Локус", помер у віці 77 років у Колорадо. Він залишив понад 30 романів, що змінили наукову фантастику та жахи.

Помер всесвітньо відомий письменник-фантаст Ден Сіммонс, автор культових романів "Гіперіон" та "Терор"
Фото: Alamy/Lebrecht Music & Arts

Видатний американський літератор, лауреат престижних премій "Г’юго" та "Локус", пішов із життя у віці 77 років у своєму будинку в штаті Колорадо. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Ден Сіммонс залишив після себе спадщину з понад 30 романів, які докорінно змінили сучасну наукову фантастику та жанр жахів. Його найвідоміші твори не лише здобули статус світових бестселерів, а й стали основою для успішних телеекранізацій, завоювавши прихильність мільйонів читачів у всьому світі.

Шлях від шкільного вчителя до майстра світової літератури

Протягом 18 років Ден Сіммонс працював учителем початкової школи, де щодня розповідав своїм учням епічні історії, які згодом лягли в основу його знаменитого циклу "Пісні Гіперіона".

Пішов із життя легендарний диригент Роман Кофман: коли і де відбудеться прощання26.02.26, 13:07 • 4038 переглядiв

Перший успіх прийшов до автора у 1985 році з публікацією роману "Пісня Калі", після чого він створив низку знакових творів, серед яких "Літо ночі", "Іліум" та історичний трилер "Терор". Письменник майстерно поєднував наукові теорії з класичною літературою, створюючи унікальні світи, що вражали своєю глибиною та філософським підтекстом.

Суперечлива політична позиція та останні роки творчості

На пізніх етапах кар'єри Сіммонс зіткнувся з гострою критикою через свої політичні погляди, висловлені у романі "Спогад", який багато хто сприйняв як антиутопічну тираду проти ліберальних цінностей.

Сам автор відкидав звинувачення у радикалізмі, наголошуючи на своєму багаторічному досвіді боротьби за громадянські права та праці на користь Демократичної партії.

Попри політичні дискусії навколо його останніх праць, Ден Сіммонс залишається в пам’яті колег та шанувальників як неперевершений оповідач, чия творчість визначила обличчя інтелектуальної фантастики межі тисячоліть. 

Актор Мартін Шорт втратив доньку. Жінка пішла із життя внаслідок самогубства25.02.26, 17:23 • 8990 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКультура
Фільм
Серіали
Демократична партія США
The Guardian