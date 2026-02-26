Пішов із життя легендарний диригент Роман Кофман: коли і де відбудеться прощання

$43.240.02
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 22807 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
25 лютого, 18:38 • 38255 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 34601 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
25 лютого, 17:40 • 32323 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 25784 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
25 лютого, 16:25 • 19817 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
25 лютого, 13:55 • 43784 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19618 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18660 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 17:40 • 32324 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 13:55 • 43784 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 12:01 • 48087 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 09:09 • 31064 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55 • 67563 перегляди
Пішов із життя легендарний диригент Роман Кофман: коли і де відбудеться прощання

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Помер видатний український диригент Роман Кофман на 90-му році життя. Прощання відбудеться 27 лютого о 10:30 на головному громадському кладовищі Єрусалима.

Пішов із життя легендарний диригент Роман Кофман: коли і де відбудеться прощання

Українська музична спільнота зазнала важкої втрати — відійшов у вічність видатний український диригент, народний артист України, багаторічний головний диригент Академічного симфонічного оркестру та Київського камерного оркестру Роман Кофман. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Національної філармонії України, опубліковану на офіційній сторінці у Facebook.

Деталі

Як зазначили у повідомленні, маестро був не лише музикантом світового рівня, а й гуманістом, письменником і педагогом, який присвятив життя служінню мистецтву та людям. Його творча діяльність протягом десятиліть формувала музичний простір України, а концерти ставали подіями, що об’єднували покоління слухачів. Земний шлях головного диригента Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України та Київського камерного оркестру обірвався на 90-у році життя.

"Музика — це спосіб вижити в цьому світі", — наводять слова Кофмана у повідомленні про його кончину.

Колектив філармонії висловив щирі співчуття родині, друзям, учням та всім, хто знав і цінував митця.

Відомо, що з Романом Кофманом попрощаються 27 лютого. Поховання відбудеться о 10:30 на головному громадському кладовищі Єрусалима.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Одесі померла заслужена артистка України Ірина Черкаська, багаторічна акторка Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька.

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультура