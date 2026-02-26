Пішов із життя легендарний диригент Роман Кофман: коли і де відбудеться прощання
Київ • УНН
Помер видатний український диригент Роман Кофман на 90-му році життя. Прощання відбудеться 27 лютого о 10:30 на головному громадському кладовищі Єрусалима.
Українська музична спільнота зазнала важкої втрати — відійшов у вічність видатний український диригент, народний артист України, багаторічний головний диригент Академічного симфонічного оркестру та Київського камерного оркестру Роман Кофман. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Національної філармонії України, опубліковану на офіційній сторінці у Facebook.
Як зазначили у повідомленні, маестро був не лише музикантом світового рівня, а й гуманістом, письменником і педагогом, який присвятив життя служінню мистецтву та людям. Його творча діяльність протягом десятиліть формувала музичний простір України, а концерти ставали подіями, що об’єднували покоління слухачів. Земний шлях головного диригента Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України та Київського камерного оркестру обірвався на 90-у році життя.
"Музика — це спосіб вижити в цьому світі", — наводять слова Кофмана у повідомленні про його кончину.
Колектив філармонії висловив щирі співчуття родині, друзям, учням та всім, хто знав і цінував митця.
Відомо, що з Романом Кофманом попрощаються 27 лютого. Поховання відбудеться о 10:30 на головному громадському кладовищі Єрусалима.
