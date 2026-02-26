Ушел из жизни легендарный дирижер Роман Кофман: когда и где состоится прощание
Киев • УНН
Умер выдающийся украинский дирижер Роман Кофман на 90-м году жизни. Прощание состоится 27 февраля в 10:30 на главном общественном кладбище Иерусалима.
Украинское музыкальное сообщество понесло тяжелую утрату — ушел из жизни выдающийся украинский дирижер, народный артист Украины, многолетний главный дирижер Академического симфонического оркестра и Киевского камерного оркестра Роман Кофман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Национальной филармонии Украины, опубликованное на официальной странице в Facebook.
Подробности
Как отметили в сообщении, маэстро был не только музыкантом мирового уровня, но и гуманистом, писателем и педагогом, посвятившим жизнь служению искусству и людям. Его творческая деятельность на протяжении десятилетий формировала музыкальное пространство Украины, а концерты становились событиями, объединявшими поколения слушателей. Земной путь главного дирижера Академического симфонического оркестра Национальной филармонии Украины и Киевского камерного оркестра оборвался на 90-м году жизни.
"Музыка — это способ выжить в этом мире", — приводят слова Кофмана в сообщении о его кончине.
Коллектив филармонии выразил искренние соболезнования семье, друзьям, ученикам и всем, кто знал и ценил художника.
Известно, что с Романом Кофманом простятся 27 февраля. Похороны состоятся в 10:30 на главном общественном кладбище Иерусалима.
Напомним
