08:55 • 7578 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 23210 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 38648 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 34988 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 32818 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 25929 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 19914 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 44163 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19623 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18665 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ушел из жизни легендарный дирижер Роман Кофман: когда и где состоится прощание

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Умер выдающийся украинский дирижер Роман Кофман на 90-м году жизни. Прощание состоится 27 февраля в 10:30 на главном общественном кладбище Иерусалима.

Ушел из жизни легендарный дирижер Роман Кофман: когда и где состоится прощание

Украинское музыкальное сообщество понесло тяжелую утрату — ушел из жизни выдающийся украинский дирижер, народный артист Украины, многолетний главный дирижер Академического симфонического оркестра и Киевского камерного оркестра Роман Кофман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Национальной филармонии Украины, опубликованное на официальной странице в Facebook.

Подробности

Как отметили в сообщении, маэстро был не только музыкантом мирового уровня, но и гуманистом, писателем и педагогом, посвятившим жизнь служению искусству и людям. Его творческая деятельность на протяжении десятилетий формировала музыкальное пространство Украины, а концерты становились событиями, объединявшими поколения слушателей. Земной путь главного дирижера Академического симфонического оркестра Национальной филармонии Украины и Киевского камерного оркестра оборвался на 90-м году жизни.

"Музыка — это способ выжить в этом мире", — приводят слова Кофмана в сообщении о его кончине.

Коллектив филармонии выразил искренние соболезнования семье, друзьям, ученикам и всем, кто знал и ценил художника.

Известно, что с Романом Кофманом простятся 27 февраля. Похороны состоятся в 10:30 на главном общественном кладбище Иерусалима.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Одессе умерла заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская, многолетняя актриса Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько.

Станислав Кармазин

