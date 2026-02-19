Пішла з життя видатна одеська акторка Ірина Черкаська, багаторічна зірка Українського театру

$43.290.03
Ексклюзив
13:31 • 7436 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 10295 перегляди
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 22714 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Ексклюзив
11:28 • 18837 перегляди
18 лютого, 15:06 • 72876 перегляди
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35PhotoVideo
09:20 • 22082 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 23026 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 22714 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 17626 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 32457 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 72876 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 51390 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД19 лютого, 05:31 • 13842 перегляди
Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого19 лютого, 05:44 • 7104 перегляди
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 13549 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 15106 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 10701 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 564 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 15374 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 36969 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 6026 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 10904 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 21336 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 29470 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 30630 перегляди
Пішла з життя видатна одеська акторка Ірина Черкаська, багаторічна зірка Українського театру

Київ • УНН

 • 96 перегляди

В Одесі померла заслужена артистка України Ірина Черкаська, багаторічна акторка Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька. Прощання відбудеться 21 лютого з 11:00 до 12:00 у фоє Українського театру.

Пішла з життя видатна одеська акторка Ірина Черкаська, багаторічна зірка Українського театру
Фото: www.facebook.com/valeryia.romanko

В Одесі померла видатна акторка Ірина Микитівна Черкаська - заслужена артистка України, багаторічна зірка Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву театру на офіційній Facebook-сторінці.

Деталі

У театрі не повідомляють обставин смерті 86-річної акторки. Водночас у повідомленні зазначається, що театрі для Ірини Микитівни був не місцем роботи, а самим життям.

Ірина Черкаська народилася в Одесі, але ще в ранньому дитинстві разом з батьками вона перебралася до Києва. Після закінчення середньої школи майбутня знаменитість вступила на акторське відділення Київського інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого. Навчання Ірина Микитівна успішно завершила навчання у 1962 році. Попри низку запрошень від провідних театрів України, вона обрала своїм місцем служби Одеський театр.

Актриса з радістю виконувала ролі в численних музичних виставах. Приміром, глядачі старшого і середнього віку пам’ятають Ірину Черкаську в ролі циганки Маври у виставі 1981 року "У неділю рано зілля копала" - народній легенді за повістю Ольги Кобилянської; у ролі Аделі, дочки Тев’є, у виставі 1984 року "Тев’є-молочник" за Шолом-Алейхемом; у ролі Ніни у виставі "Поріг"; в ролі Інни у виставі "Мурлін Мурло"

- написали у пості театру у Facebook.

На сторінці також повідомили, що прощання з акторкою відбудеться 21 лютого з 11:00 до 12:00 у фоє Українського театру. Колеги та глядачі прощатимуться з акторкою, яка залишила по собі "яскраві ролі на сцені та любов глядачів, яка триватиме поколіннями".

Нагадаємо

У віці 79 років у Києві в Олександрівській лікарні помер Семен Глузман - відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв'язень. Його смерть настала 16 лютого.

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультура
