Пішла з життя видатна одеська акторка Ірина Черкаська, багаторічна зірка Українського театру
Київ • УНН
В Одесі померла заслужена артистка України Ірина Черкаська, багаторічна акторка Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька. Прощання відбудеться 21 лютого з 11:00 до 12:00 у фоє Українського театру.
В Одесі померла видатна акторка Ірина Микитівна Черкаська - заслужена артистка України, багаторічна зірка Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву театру на офіційній Facebook-сторінці.
Деталі
У театрі не повідомляють обставин смерті 86-річної акторки. Водночас у повідомленні зазначається, що театрі для Ірини Микитівни був не місцем роботи, а самим життям.
Ірина Черкаська народилася в Одесі, але ще в ранньому дитинстві разом з батьками вона перебралася до Києва. Після закінчення середньої школи майбутня знаменитість вступила на акторське відділення Київського інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого. Навчання Ірина Микитівна успішно завершила навчання у 1962 році. Попри низку запрошень від провідних театрів України, вона обрала своїм місцем служби Одеський театр.
Актриса з радістю виконувала ролі в численних музичних виставах. Приміром, глядачі старшого і середнього віку пам’ятають Ірину Черкаську в ролі циганки Маври у виставі 1981 року "У неділю рано зілля копала" - народній легенді за повістю Ольги Кобилянської; у ролі Аделі, дочки Тев’є, у виставі 1984 року "Тев’є-молочник" за Шолом-Алейхемом; у ролі Ніни у виставі "Поріг"; в ролі Інни у виставі "Мурлін Мурло"
На сторінці також повідомили, що прощання з акторкою відбудеться 21 лютого з 11:00 до 12:00 у фоє Українського театру. Колеги та глядачі прощатимуться з акторкою, яка залишила по собі "яскраві ролі на сцені та любов глядачів, яка триватиме поколіннями".
Нагадаємо
У віці 79 років у Києві в Олександрівській лікарні помер Семен Глузман - відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв'язень. Його смерть настала 16 лютого.