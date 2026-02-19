Пішла з життя видатна одеська акторка Ірина Черкаська, багаторічна зірка Українського театру

В Одесі померла видатна акторка Ірина Микитівна Черкаська - заслужена артистка України, багаторічна зірка Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В. Василька. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву театру на офіційній Facebook-сторінці.

У театрі не повідомляють обставин смерті 86-річної акторки. Водночас у повідомленні зазначається, що театрі для Ірини Микитівни був не місцем роботи, а самим життям.

Ірина Черкаська народилася в Одесі, але ще в ранньому дитинстві разом з батьками вона перебралася до Києва. Після закінчення середньої школи майбутня знаменитість вступила на акторське відділення Київського інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого. Навчання Ірина Микитівна успішно завершила навчання у 1962 році. Попри низку запрошень від провідних театрів України, вона обрала своїм місцем служби Одеський театр.

Актриса з радістю виконувала ролі в численних музичних виставах. Приміром, глядачі старшого і середнього віку пам’ятають Ірину Черкаську в ролі циганки Маври у виставі 1981 року "У неділю рано зілля копала" - народній легенді за повістю Ольги Кобилянської; у ролі Аделі, дочки Тев’є, у виставі 1984 року "Тев’є-молочник" за Шолом-Алейхемом; у ролі Ніни у виставі "Поріг"; в ролі Інни у виставі "Мурлін Мурло"