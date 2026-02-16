Помер відомий український психіатр та дисидент Семен Глузман
Київ • УНН
Сьогодні у Києві в Олександрівській лікарні помер відомий лікар-психіатр, правозахисник та дисидент Семен Глузман. Йому було 79 років.
Сьогодні, у віці 79 років у Києві в Олександрівській лікарні помер Семен Глузман — відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв'язень. Про це ВВС News Україна повідомила донька Семена Глузмана Юлія, передає УНН.
"Його привезли по швидкій у лікарню. І от нам ... повідомили, що він помер. Наразі це всі деталі", - розповіла вона.
Цю інформацію ВВС News Україна також підтвердили близькі Семена Глузмана - у родині дисидента Мирослава Мариновича, який його добре знав.
Правозахисника і психіатра Семена Глузмана називають одним із моральних авторитетів України.
Він потрапив до в'язниці у 70-ті роки, коли йому було всього 25 років. Тоді, у брежнєвські часи, домагався правди, і за це й поплатився.