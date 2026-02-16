Помер відомий український психіатр та дисидент Семен Глузман

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 5978 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 11488 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 12887 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 23671 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 22364 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 43347 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 25050 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28973 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35101 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37752 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1.2м/с
81%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 18379 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto16 лютого, 13:28 • 25809 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 17252 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має14:49 • 8258 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 4934 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03 • 4842 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 17301 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 23671 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 43347 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 79881 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Блогери
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Женева
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54 • 1888 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 4982 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 18412 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 27214 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 30798 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали

Помер відомий український психіатр та дисидент Семен Глузман

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Сьогодні у Києві в Олександрівській лікарні помер відомий лікар-психіатр, правозахисник та дисидент Семен Глузман. Йому було 79 років.

Помер відомий український психіатр та дисидент Семен Глузман

Сьогодні, у віці 79 років у Києві в Олександрівській лікарні помер Семен Глузман — відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв'язень. Про це ВВС News Україна повідомила донька Семена Глузмана Юлія, передає УНН.

"Його привезли по швидкій у лікарню. І от нам ... повідомили, що він помер. Наразі це всі деталі", - розповіла вона. 

Цю інформацію ВВС News Україна також підтвердили близькі Семена Глузмана - у родині дисидента Мирослава Мариновича, який його добре знав. 

Правозахисника і психіатра Семена Глузмана називають одним із моральних авторитетів України.

Він потрапив до в'язниці у 70-ті роки, коли йому було всього 25 років. Тоді, у брежнєвські часи, домагався правди, і за це й поплатився.

Антоніна Туманова

СуспільствоЗдоров'я
Україна
Київ