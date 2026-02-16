$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
16:45 • 12374 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 13640 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
16 февраля, 13:44 • 24664 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
16 февраля, 12:57 • 23012 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
16 февраля, 11:42 • 44015 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 25211 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29062 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35179 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37838 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Умер известный украинский психиатр и диссидент Семен Глузман

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Сегодня в Киеве в Александровской больнице умер известный врач-психиатр, правозащитник и диссидент Семен Глузман. Ему было 79 лет.

Умер известный украинский психиатр и диссидент Семен Глузман

Сегодня, в возрасте 79 лет в Киеве в Александровской больнице скончался Семен Глузман — известный врач-психиатр, правозащитник, советский диссидент и политзаключенный. Об этом BBC News Украина сообщила дочь Семена Глузмана Юлия, передает УНН.

"Его привезли по скорой в больницу. И вот нам ... сообщили, что он умер. Пока это все детали", - рассказала она. 

Эту информацию BBC News Украина также подтвердили близкие Семена Глузмана - в семье диссидента Мирослава Мариновича, который его хорошо знал. 

Правозащитника и психиатра Семена Глузмана называют одним из моральных авторитетов Украины.

Он попал в тюрьму в 70-е годы, когда ему было всего 25 лет. Тогда, в брежневские времена, добивался правды, и за это и поплатился.

Антонина Туманова

