Умер известный украинский психиатр и диссидент Семен Глузман
Киев • УНН
Сегодня в Киеве в Александровской больнице умер известный врач-психиатр, правозащитник и диссидент Семен Глузман. Ему было 79 лет.
Сегодня, в возрасте 79 лет в Киеве в Александровской больнице скончался Семен Глузман — известный врач-психиатр, правозащитник, советский диссидент и политзаключенный. Об этом BBC News Украина сообщила дочь Семена Глузмана Юлия, передает УНН.
"Его привезли по скорой в больницу. И вот нам ... сообщили, что он умер. Пока это все детали", - рассказала она.
Эту информацию BBC News Украина также подтвердили близкие Семена Глузмана - в семье диссидента Мирослава Мариновича, который его хорошо знал.
Правозащитника и психиатра Семена Глузмана называют одним из моральных авторитетов Украины.
Он попал в тюрьму в 70-е годы, когда ему было всего 25 лет. Тогда, в брежневские времена, добивался правды, и за это и поплатился.