Умерла выдающаяся одесская актриса Ирина Черкасская, многолетняя звезда Украинского театра

В Одессе скончалась выдающаяся актриса Ирина Никитична Черкасская - заслуженная артистка Украины, многолетняя звезда Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление театра на официальной Facebook-странице.

В театре не сообщают обстоятельств смерти 86-летней актрисы. В то же время в сообщении отмечается, что театр для Ирины Никитичны был не местом работы, а самой жизнью.

Ирина Черкасская родилась в Одессе, но еще в раннем детстве вместе с родителями она перебралась в Киев. После окончания средней школы будущая знаменитость поступила на актерское отделение Киевского института театрального искусства им. И.Карпенко-Карого. Обучение Ирина Никитична успешно завершила в 1962 году. Несмотря на ряд приглашений от ведущих театров Украины, она выбрала своим местом службы Одесский театр.

Актриса с радостью исполняла роли в многочисленных музыкальных спектаклях. Например, зрители старшего и среднего возраста помнят Ирину Черкасскую в роли цыганки Мавры в спектакле 1981 года "В воскресенье рано зелье копала" – народной легенде по повести Ольги Кобылянской; в роли Адели, дочери Тевье, в спектакле 1984 года "Тевье-молочник" по Шолом-Алейхему; в роли Нины в спектакле "Порог"; в роли Инны в спектакле "Мурлин Мурло"