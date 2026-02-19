Умерла выдающаяся одесская актриса Ирина Черкасская, многолетняя звезда Украинского театра

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
14:46 • 16 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 314 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 9336 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 10999 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 20047 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20 • 22716 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 23528 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 22963 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 17787 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 32523 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.6м/с
69%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД19 февраля, 05:31 • 14374 просмотра
Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля19 февраля, 05:44 • 8180 просмотра
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 14125 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 16115 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 11481 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 1408 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 9342 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 20051 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 16509 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 37512 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффри Эпштейн
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 6682 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 11794 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 21611 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 29728 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 30865 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Северный поток

Умерла выдающаяся одесская актриса Ирина Черкасская, многолетняя звезда Украинского театра

Киев • УНН

 • 724 просмотра

В Одессе умерла заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская, многолетняя актриса Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько. Прощание состоится 21 февраля с 11:00 до 12:00 в фойе Украинского театра.

Умерла выдающаяся одесская актриса Ирина Черкасская, многолетняя звезда Украинского театра
Фото: www.facebook.com/valeryia.romanko

В Одессе скончалась выдающаяся актриса Ирина Никитична Черкасская - заслуженная артистка Украины, многолетняя звезда Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В. Василько. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление театра на официальной Facebook-странице.

Подробности

В театре не сообщают обстоятельств смерти 86-летней актрисы. В то же время в сообщении отмечается, что театр для Ирины Никитичны был не местом работы, а самой жизнью.

Ирина Черкасская родилась в Одессе, но еще в раннем детстве вместе с родителями она перебралась в Киев. После окончания средней школы будущая знаменитость поступила на актерское отделение Киевского института театрального искусства им. И.Карпенко-Карого. Обучение Ирина Никитична успешно завершила в 1962 году. Несмотря на ряд приглашений от ведущих театров Украины, она выбрала своим местом службы Одесский театр.

Актриса с радостью исполняла роли в многочисленных музыкальных спектаклях. Например, зрители старшего и среднего возраста помнят Ирину Черкасскую в роли цыганки Мавры в спектакле 1981 года "В воскресенье рано зелье копала" – народной легенде по повести Ольги Кобылянской; в роли Адели, дочери Тевье, в спектакле 1984 года "Тевье-молочник" по Шолом-Алейхему; в роли Нины в спектакле "Порог"; в роли Инны в спектакле "Мурлин Мурло"

- написали в посте театра в Facebook.

На странице также сообщили, что прощание с актрисой состоится 21 февраля с 11:00 до 12:00 в фойе Украинского театра. Коллеги и зрители будут прощаться с актрисой, которая оставила после себя "яркие роли на сцене и любовь зрителей, которая продлится поколениями".

Напомним

В возрасте 79 лет в Киеве в Александровской больнице скончался Семен Глузман – известный врач-психиатр, правозащитник, советский диссидент и политзаключенный. Его смерть наступила 16 февраля.

Станислав Кармазин

ОбществоКультура
Социальная сеть
Университет культуры
Одесса
Киев