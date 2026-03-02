Посол Ирана утверждает, что против ядерного объекта в Натанзе были направлены удары

Посол Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Реза Наджафи заявил, что американо-израильские авиаудары были направлены против иранского объекта по обогащению урана в Натанзе, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Израиль и США не признали факт ударов по этому объекту, который Америка бомбила еще во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем в июне.

"Они снова атаковали мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под охраной, – сказал он. – Их оправдание, что Иран хочет разработать ядерное оружие, – это просто большая ложь".

