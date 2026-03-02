Посол Ирана утверждает, что против ядерного объекта в Натанзе были направлены удары

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 марта, 20:23 • 29692 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 60339 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 57776 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 63515 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 71747 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 73501 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 77156 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79488 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 82303 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 76087 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4.1м/с
67%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters2 марта, 00:42 • 41890 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим2 марта, 01:16 • 43557 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ2 марта, 01:51 • 43051 просмотра
Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ2 марта, 02:27 • 18073 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 19843 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 121296 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 127171 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 108583 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 109647 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 109447 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Рафаэль Гросси
Руслан Кравченко
Актуальные места
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Украина
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 65565 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 63393 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 59006 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 57404 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 33230 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Нефть марки Brent
Фильм

Посол Ирана утверждает, что против ядерного объекта в Натанзе были направлены удары

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Посол Ирана в МАГАТЭ заявил об американо-израильских авиаударах по иранскому объекту по обогащению урана в Натанзе. Израиль и США не признали факт ударов, которые, по словам посла, были направлены против мирных ядерных объектов.

Посол Ирана утверждает, что против ядерного объекта в Натанзе были направлены удары

Посол Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Реза Наджафи заявил, что американо-израильские авиаудары были направлены против иранского объекта по обогащению урана в Натанзе, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Израиль и США не признали факт ударов по этому объекту, который Америка бомбила еще во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем в июне.

"Они снова атаковали мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под охраной, – сказал он. – Их оправдание, что Иран хочет разработать ядерное оружие, – это просто большая ложь".

МАГАТЭ подтверждает целостность ядерных объектов Ирана и отсутствие радиационной угрозы после атак02.03.26, 11:37 • 1808 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Израиль
Международное агентство по атомной энергии
Иран