Посол Ірану стверджує, що проти ядерного об'єкту в Натанзі було спрямовано удари

Посол Ірану в Міжнародному агентстві з атомної енергії Реза Наджафі заявив, що американо-ізраїльські авіаудари були спрямовані проти іранського об'єкта зі збагачення урану в Натанзі, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Ізраїль та США не визнали факт ударів по цьому об'єкту, який Америка бомбила ще під час 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем у червні.

"Вони знову атакували мирні ядерні об'єкти Ірану, що знаходяться під охороною, – сказав він. - Їхнє виправдання, що Іран хоче розробити ядерну зброю, – це просто велика брехня".

МАГАТЕ підтверджує цілісність ядерних об'єктів Ірану та відсутність радіаційної загрози після атак