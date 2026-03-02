Посол Ірану стверджує, що проти ядерного об'єкту в Натанзі було спрямовано удари
Київ • УНН
Посол Ірану в МАГАТЕ заявив про американо-ізраїльські авіаудари по іранському об'єкту зі збагачення урану в Натанзі. Ізраїль та США не визнали факт ударів, які, за словами посла, були спрямовані проти мирних ядерних об'єктів.
Посол Ірану в Міжнародному агентстві з атомної енергії Реза Наджафі заявив, що американо-ізраїльські авіаудари були спрямовані проти іранського об'єкта зі збагачення урану в Натанзі, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Ізраїль та США не визнали факт ударів по цьому об'єкту, який Америка бомбила ще під час 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем у червні.
"Вони знову атакували мирні ядерні об'єкти Ірану, що знаходяться під охороною, – сказав він. - Їхнє виправдання, що Іран хоче розробити ядерну зброю, – це просто велика брехня".
