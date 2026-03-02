Посол Ірану стверджує, що проти ядерного об'єкту в Натанзі було спрямовано удари

$43.100.11
1 березня, 20:23 • 29457 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 59795 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 57296 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 63058 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 71382 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 73309 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 76996 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79458 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 82247 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 76065 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters2 березня, 00:42 • 41446 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 43072 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 42584 перегляди
Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ2 березня, 02:27 • 17915 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 19657 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 120890 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 126760 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 108196 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 109284 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 109094 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 65295 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 63134 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 58758 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 57169 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 69514 перегляди
Посол Ірану стверджує, що проти ядерного об'єкту в Натанзі було спрямовано удари

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Посол Ірану в МАГАТЕ заявив про американо-ізраїльські авіаудари по іранському об'єкту зі збагачення урану в Натанзі. Ізраїль та США не визнали факт ударів, які, за словами посла, були спрямовані проти мирних ядерних об'єктів.

Посол Ірану стверджує, що проти ядерного об'єкту в Натанзі було спрямовано удари

Посол Ірану в Міжнародному агентстві з атомної енергії Реза Наджафі заявив, що американо-ізраїльські авіаудари були спрямовані проти іранського об'єкта зі збагачення урану в Натанзі, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Ізраїль та США не визнали факт ударів по цьому об'єкту, який Америка бомбила ще під час 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем у червні.

"Вони знову атакували мирні ядерні об'єкти Ірану, що знаходяться під охороною, – сказав він. - Їхнє виправдання, що Іран хоче розробити ядерну зброю, – це просто велика брехня".

МАГАТЕ підтверджує цілісність ядерних об'єктів Ірану та відсутність радіаційної загрози після атак02.03.26, 11:37 • 1682 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Сутички
Ізраїль
Міжнародне агентство з атомної енергії
Іран